AK Parti'den Abdullah Gül çıkışı!

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye'de her salı günü CHP Grubunda bir hakaret borsası var. Bunu kendisine meslek edinmiş. Bir insanın kafasında ya fikir olur ya küfür olur. Demek ki beyni küfürle dolu." dedi.

ERKEN SEÇİM YOK

Anadolu Yayıncılar Derneğinin düzenlediği "Anadolu Sohbetleri" programına katılan Yazıcı, "erken seçim" iddialarının siyaset efsanesine dönüştüğünü belirtti.

"Türkiye gibi bir ülkede seçimler niye erken yapılsın?" sorusunu yönelten Yazıcı, AK Parti'nin iktidara geldiğinden bu yana seçimlerin zamanında yapılması konusunda kararlı bir duruş sergilediğini dile getirdi. Yazıcı, "Erken seçim yapmayı gerektirecek faktörler olursa elbette zamanında yapacağız diye inat, ısrar içinde olunmaz. Ama seçimin öne alınmasını gerekli kılacak hiçbir sebep gözükmüyor. Seçimler zamanında yapılacak." diye konuştu.

"KİMSENİN PEŞİNE DÜŞECEK HALİMİZ YOK"

Saadet Partisi ile ittifak görüşmelerine ilişkin Yazıcı, "Ben de varım diyen her kuruma bu ittifak alanı açık. Bu açıklığı ifade ederken, kimsenin peşine ısrarla düşecek halimiz yok." dedi.

Bu konuların erken konuşulduğunu belirten Yazıcı, bunun için daha çok zaman olduğuna vurgu yaptı.

Yazıcı, Mart 2019'daki yerel seçimler konusunda partinin yetkili kurullarında tartışılmış, konuşulmuş bir konu olmadığına değinerek, "Başarılı olarak seçimden çıkmayı hedefliyoruz. Bu hedefi sağlayacak hangi unsurlar gerektiyse, hangi elemanları nasıl konuşlandırmak gerekiyorsa onlar oturulup, tartışılır. Ona göre inşa süreci gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"ANKARA ÖLÇEĞİNDE BİR RAHATLIK VAR"

Ankara ve İstanbul'daki belediye başkanlarının değiştirilmesinin ardından vatandaşlardan geri dönüşlerin nasıl olduğuna ilişkin soruya Yazıcı, "Bir suhulet, rahatlama var. Özellikle Ankara ölçeğinde bir rahatlık var." karşılığını verdi.

ABDULLAH GÜL SORUSUNA YANIT

Muhalefetin ittifak kurma çalışmaları kapsamında Abdullah Gül'ün isminin gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Yazıcı, "Onun ülkenin çıkarlarıyla, geleceğiyle ilgili konularda büyük hassasiyet içinde olduğunu düşünürüm. Dolayısıyla tavrını, duruşunu ona göre belirleyecektir kanaatindeyim." dedi.