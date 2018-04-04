Geri sayım başladı! Milli 'Vatoz'lar geliyor

Albayrak Savunma Sanayi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliği yapılan yerli ve milli vatozlar için geri sayım başladı. Vatozlar 3 ay sonra Ankara'da gerçekleştirilecek lansman ile dünyaya tanıtılacak.

Türk sularının güvenliğini sağlama konusunda büyük bir adım atıldı. Hızla büyüyen Türk savunma sanayiinin geleceğini gözler önüne seren ‘Wattozz’lar elektro manyetik mıknatıslarla, kara sularına giren 10 milyar dolarlık bir uçak gemisinin altına yapışarak patlatabilecek güce sahip olacak.

Zeytin Dalı harekatında üstün başarılar gösteren SİHA’ larımızdan sonra Türk bilim adamları yüzde yüz yerli ve milli silahlı insansız deniz aracı üretmek için kolları sıvadılar.

Görünüm itibari ile tamamen bir vatoz balığı şeklinde ve büyüklüğünde olan araçlar bu alanda dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyor.

Sida’lar su altında balina, yunus balığı gibi hayvanların çıkardığına benzer nitelikte kriptolu akustik ses dalgaları ile kontrol ediliyor.Normalde bir gözlem aracı olarak tasarlanan milli insansız deniz araçları askeri alanlarda da kullanılabilecek...

Silikon kaplı dış gövdeleriyle canlı bir vatoz balığı ile hemen hemen aynı görünüm, boyut ve hareket yeteneğine sahip olmalarının yanısıra uyku modunda deniz zemininde hareketsiz durabilme özelliği ve sinyal emici boya ile kaplanmış iç kabukları sayesinde radarlar tarafından ne deniz zemininde ne de hareket halindeyken tespit edilebilmesi olanaksız olan Sida’lar kara sularımızda olası bir saldırı anında hedefteki bir denizaltıyı yada savaş gemisini batırmaya sebep olacak bir bombayı söz konusu hedefe ulaştırma ve patlatma özelliğine de sahip olacaklar.

3 AY SONRA DÜNYAYA DUYURULACAK

Albayraklar Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Adnan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a savunma sanayiye verdiği destekle birlikte Türk bilim insanlarının geliştirdiği projelere ilginin arttığını belirterek, “Bizde Albayraklar Savunma Sanayi olarak taşın altına elimizi koyduk ve bu projeyi hayata geçirdik. Proje üzerinde 2 yıldır çalışıyoruz. 3 ay sonra Ankara’da gerçekleştireceğimiz lansman ile dünyaya duyuracağız” dedi.

Albayrak, iş adamlarına da Türk bilim insanlarına güvenmeleri ve desteklemeleri çağrısında bulundu.

10 KM HIZA ULAŞABİLİYOR

Proje hakkında açıklama yapan Albayraklar Savunma ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertan Çiçek, “Wattozz’umuz Milli Savunma Bakanlığı’nın tasarrufunda taşıma kapasitesine uygun olduğu müddetçe herhangi bir çeşit bombayı taşıyabiliyor” dedi. Çiçek, bir ‘Wattozz’un 5.5 knot hıza yani 10 km hıza ulaşabileceğini sözlerine ekledi.

VATOZ'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İsmi: Vatoz

Kullanılan malzeme: Titanyum ve alüminyum

Hızı: 5.5 nat/(10 km)

Hareket süresi: 12 saat

Stand by: 240 saat(10 gün)

Çalışma mantığı: Hareketli bir mayın olarak da değerlendirilebilecek vatozlar üzerindeki elektromanyetik mıknatıslarla söz konusu hedefe yapışıyor ve hedefi imha edebiliyor.(Tek kullanımlık)

Üzeri tamamen hayvansı bir görünüm sağlamak amacıyla silikon kaplanan vatozlar 300 metrenin altında tespit edilemiyor. Bu silikonun içinde ise sinyal emici sayesinde sonar ve radar teknolojilerine yakalanmıyor.

Elektromanyetik kalkan ile kendini diğer deniz canlılarından koruyabiliyor.

Göz kısmından iki kamera mevcut.

3 entegre motor sistemi ile çalışıyor.

Taşıyacağı bomba ortalama 10 milyar dolar değerindeki bir uçak gemisini yok etme gücünde olacak.