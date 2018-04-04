04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:08Güneş 06:36Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:38Yatsı 21:01
    • 26°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 21°C Balıkesir
  • BIST: 113.862 -0.64
  • Altın: 172,457 0.91
  • Dolar: 3,9977 0.28
  • Euro: 4,9170 0.55

Geri sayım başladı! Milli 'Vatoz'lar geliyor

»
Albayrak Savunma Sanayi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliği yapılan yerli ve milli vatozlar için geri sayım başladı. Vatozlar 3 ay sonra Ankara'da gerçekleştirilecek lansman ile dünyaya tanıtılacak.
Geri sayım başladı! Milli 'Vatoz'lar geliyor
Geri sayım başladı! Milli 'Vatoz'lar geliyor Geri sayım başladı! Milli 'Vatoz'lar geliyor Geri sayım başladı! Milli 'Vatoz'lar geliyor

Türk sularının güvenliğini sağlama konusunda büyük bir adım atıldı. Hızla büyüyen Türk savunma sanayiinin geleceğini gözler önüne seren ‘Wattozz’lar elektro manyetik mıknatıslarla, kara sularına giren 10 milyar dolarlık bir uçak gemisinin altına yapışarak patlatabilecek güce sahip olacak. 

Zeytin Dalı harekatında üstün başarılar gösteren SİHA’ larımızdan sonra Türk bilim adamları yüzde yüz yerli ve milli silahlı insansız deniz aracı üretmek için kolları sıvadılar.

Görünüm itibari ile tamamen bir vatoz balığı şeklinde ve büyüklüğünde olan araçlar bu alanda dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyor.

Sida’lar su altında balina, yunus balığı gibi hayvanların çıkardığına benzer nitelikte kriptolu akustik ses dalgaları ile kontrol ediliyor.Normalde bir gözlem aracı olarak tasarlanan milli insansız deniz araçları askeri alanlarda da kullanılabilecek...

Silikon kaplı dış gövdeleriyle canlı bir vatoz balığı ile hemen hemen aynı görünüm, boyut ve hareket yeteneğine sahip olmalarının yanısıra uyku modunda deniz zemininde hareketsiz durabilme özelliği ve sinyal emici boya ile kaplanmış iç kabukları sayesinde radarlar tarafından ne deniz zemininde ne de hareket halindeyken tespit edilebilmesi olanaksız olan Sida’lar kara sularımızda olası bir saldırı anında hedefteki bir denizaltıyı yada savaş gemisini batırmaya sebep olacak bir bombayı söz konusu hedefe ulaştırma ve patlatma özelliğine de sahip olacaklar.

3 AY SONRA DÜNYAYA DUYURULACAK

Albayraklar Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Adnan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a savunma sanayiye verdiği destekle birlikte Türk bilim insanlarının geliştirdiği projelere ilginin arttığını belirterek, “Bizde Albayraklar Savunma Sanayi olarak taşın altına elimizi koyduk ve bu projeyi hayata geçirdik. Proje üzerinde 2 yıldır çalışıyoruz. 3 ay sonra Ankara’da gerçekleştireceğimiz lansman ile dünyaya duyuracağız” dedi.

Albayrak, iş adamlarına da Türk bilim insanlarına güvenmeleri ve desteklemeleri çağrısında bulundu.

10 KM HIZA ULAŞABİLİYOR

Proje hakkında açıklama yapan Albayraklar Savunma ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertan Çiçek, “Wattozz’umuz Milli Savunma Bakanlığı’nın tasarrufunda taşıma kapasitesine uygun olduğu müddetçe herhangi bir çeşit bombayı taşıyabiliyor” dedi. Çiçek, bir ‘Wattozz’un 5.5 knot hıza yani 10 km hıza ulaşabileceğini sözlerine ekledi. 

VATOZ'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İsmi: Vatoz

Kullanılan malzeme: Titanyum ve alüminyum

Hızı: 5.5 nat/(10 km)

Hareket süresi: 12 saat

Stand by: 240 saat(10 gün)

Çalışma mantığı: Hareketli bir mayın olarak da değerlendirilebilecek vatozlar üzerindeki elektromanyetik mıknatıslarla söz konusu hedefe yapışıyor ve hedefi imha edebiliyor.(Tek kullanımlık)

Üzeri tamamen hayvansı bir görünüm sağlamak amacıyla silikon kaplanan vatozlar 300 metrenin altında tespit edilemiyor. Bu silikonun içinde ise sinyal emici sayesinde sonar ve radar teknolojilerine yakalanmıyor.

Elektromanyetik kalkan ile kendini diğer deniz canlılarından koruyabiliyor.

Göz kısmından iki kamera mevcut.

3 entegre motor sistemi ile çalışıyor.

Taşıyacağı bomba ortalama 10 milyar dolar değerindeki bir uçak gemisini yok etme gücünde olacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Geri sayım başladı! Milli 'Vatoz'lar geliyorGeri sayım başladı! Milli 'Vatoz'lar geliyorAlbayrak Savunma Sanayi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliği yapılan yerli ve milli vatozlar için geri sayım başladı. Vatozlar 3 ay sonra Ankara'da gerçekleştirilecek lansman ile dünyaya tanıtılacak.
Hakarete uğrayan şehit annesinden insanlık dersi!Hakarete uğrayan şehit annesinden insanlık dersi!Adana'da halk otobüsüne binerken ücretsiz kart bastığı için sürücü tarafından hakarete uğrayan ve 2.5 lira para istenen şehit annesi Zübeyde Tura, mahkemeye dilekçe vererek davadan vazgeçti.
Engelli çocuğunu öldürmesini istediler!Engelli çocuğunu öldürmesini istediler!Engelli hakları savunucusu Natalie Weaver'ın 9 yaşındaki engelli kızı Sophia'ya edilen hakaretlere karşı verdiği savaş sonuç verdi
"'Eline sopa alıp UBER'cileri kovalamakla olmuyor""'Eline sopa alıp UBER'cileri kovalamakla olmuyor"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 'iTaksi' sistemiyle ilgili olarak, "UBER dediğimiz zaman, buna karşı çıkmak, bunu yerli yapmak demek eline sopa alıp sokakta UBER'cileri kovalamakla olmuyor. Yerlisini yaparsak bunu çözmüş oluyoruz" dedi.
Antalya emniyetinin 'Lara Croft'u meslektaşlarını eğitiyorAntalya emniyetinin 'Lara Croft'u meslektaşlarını eğitiyorPoligonda aynı anda 100 erkek meslektaşına silahla atış eğitimi veren başpolis Nisa Aydın, başarılarıyla çevresine gurur kaynağı oldu.
3'lü zirvede Erdoğan'dan operasyon mesajı3'lü zirvede Erdoğan'dan operasyon mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'lü Suriye Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, "Tel Rıfat'ı yaşanabilir hale getirmek için Rus ve İranlı dostlarımızla ortak çalışma yürütmeye hazırız" dedi.
  • ABD'ye kötü haberi İsrail basını verdi04 Nisan 2018 Çarşamba 15:20
  • AK Parti'den Abdullah Gül çıkışı!04 Nisan 2018 Çarşamba 15:08
  • Almanya'dan Kılıçdaroğlu'na yalanlama04 Nisan 2018 Çarşamba 15:05
  • 'Menfez Paşası' şehit ailesini tehdit etti04 Nisan 2018 Çarşamba 15:00
  • Öğretmenlerin yüz karası! 15 öğrenciye tecavüz etti04 Nisan 2018 Çarşamba 14:41
  • Çakıcı operasyonunda önemli gelişme04 Nisan 2018 Çarşamba 14:40
  • Afrin'e giden Mehmetçik'e tazminat ödenecek04 Nisan 2018 Çarşamba 14:20
  • Teröristler tabura saldırdı! Yaralı askerler var04 Nisan 2018 Çarşamba 14:00
  • Rusya'da gündem Türkiye! Erdoğan ısrar etti...04 Nisan 2018 Çarşamba 13:40
  • Pana Yapı yöneticileri gözaltına alındı04 Nisan 2018 Çarşamba 13:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri