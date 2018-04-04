04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:08Güneş 06:36Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:38Yatsı 21:01
    • 18°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 12°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 17°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 113.976 -0.54
  • Altın: 171,357 0.26
  • Dolar: 3,9961 0.24
  • Euro: 4,9129 0.47

BM'den Fransa'ya: Sığınmacılara su bari verin

»
Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren insan hakları uzmanları, Fransa hükümetine ülkede bulunan az sayıda sığınmacı ve göçmenlere temiz su ve hijyen hizmeti sağlanması yönünde çağrıda bulundu.
BM'den Fransa'ya: Sığınmacılara su bari verin
BM'den Fransa'ya: Sığınmacılara su bari verin BM'den Fransa'ya: Sığınmacılara su bari verin BM'den Fransa'ya: Sığınmacılara su bari verin

 

Güvenli içme suyu ve hıfzıssıhha konusunda BM Özel Raportörlüğü yapan Leo Heller'in öncülük ettiği BM uzmanları, ortak yazılı açıklama yaparak Fransa'nın ülkedeki sığınmacı ve göçmenlere karşı politikasını eleştirdi.

FRANSA'DA BİR AVUÇ SIĞINMACI SUYA MUHTAÇ

Açıklamada, Calais, Grande-Synthe, Tatinghem, Angres et Dieppe sığınmacı kamplarıyla Fransa'nın kuzeyindeki diğer bölgelerindeki sığınmacı ve göçmenlerin yeterli sayıda acil barınak, temiz su, tuvalet ve çamaşırhaneden mahrum olduğunun altı çizildi.

"SIĞINMACILARA SU VERİN" ÇAĞRISI

Calais kampında 900, Grande-Synthe'de 350 sığınmacının kaldığı, diğer kamplardaki sığınmacı sayısının ise bilinmediği aktarılan açıklamada, Fransa hükümetine ülkedeki sığınmacı ve göçmenlere daha fazla temiz su ve hijyen hizmeti sağlaması yönünde çağrıda bulunuldu.

"FRANSA'DA İNSANLIK DIŞI BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYALAR"

BM Özel Raportörü Heller, Fransa'ya tepki göstererek, "Grande-Synthe'dekispor merkezine kabul edilmeyenler de dahil olmak üzere Fransa'nın kuzey kıyısı boyunca göçmenler ve sığınmacılar insanlık dışı bir durumla karşı karşıya kalıyorlar, bazıları tuvaletleri olmayan çadırlarda yaşıyor ve kendilerini kirli nehirlerde veya göllerde yıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

Özellikle Calais Sığınmacı Kampı'ndaki kötü şartlar ve sığınmacılara karşı kötü muameleden dolayı BM uzun zamandır Fransız hükümetini eleştiriyor.

BELEDİYE BAŞKANI "SU VERMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Fransa'da daha önce Calais ve çevresindeki sığınmacı kamplarında su ve yemek verilmesi konuları tartışmalara neden olmuştu. Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart, mahkemenin sığınmacılara su verilmesi yönündeki kararının Danıştay tarafından onaylanması üzerine karara uymayacağını belirtmişti.

Son olarak devletin üstlendiği bölgedeki sığınmacılara yemek ve içecek dağıtımı uygulaması gündeme gelmiş, ilk gün dağıtılan yemeği almaya sadece iki kişi gelmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
BM'den Fransa'ya: Sığınmacılara su bari verinBM'den Fransa'ya: Sığınmacılara su bari verinBirleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren insan hakları uzmanları, Fransa hükümetine ülkede bulunan az sayıda sığınmacı ve göçmenlere temiz su ve hijyen hizmeti sağlanması yönünde çağrıda bulundu.
Filipinler liderinden ağır küfürFilipinler liderinden ağır küfürDaha önce ABD Başkanı Barack Obama'ya "O..... çocuğu" diyen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte bu kez de aynı küfrü Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'e kullandı.
ABD Afganistan'da hafız çocukları katlettiABD Afganistan'da hafız çocukları katlettiABD destekli Afgan ordusunun Afganistan'da dün düzenlediği saldırının detayları ortaya çıktı. Saldırıda bir medrese hafız çocukların mezuniyet töreni sırasında hedef alındı. Katliamda ölen 100'den fazla kişinin tamamı sivillerden oluşuyor.
Youtube saldırısında ilginç detay!Youtube saldırısında ilginç detay!Ünlü video paylaşım sitesi YouTube'a silanlı saldırıda bulunan kişinin 39 yaşındaki Nasim Najafi Aghdam isimli kadın olduğu ortaya çıktı. Aghdam, sitedeki videoları filtrelendiği için saldırıyı düzenlemiş.
Rus İHA'sı testi geçemedi!Rus İHA'sı testi geçemedi!Rusya Postası'nın posta ve kargo hizmeti için ürettiği insansız hava aracı ilk denemede başarısız oldu.
Lavrov'dan ABD açıklaması!Lavrov'dan ABD açıklaması!Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Suriye'den çıkacağına dair sözüne şimdilik bağlı olduğunu düşündüğünü söyledi.
  • Almanya, Puigdemont'u iade edecek04 Nisan 2018 Çarşamba 11:00
  • Ruhani adeta savaş açtı! Talimatı verdi04 Nisan 2018 Çarşamba 11:00
  • İngiltere rezil oldu! Büyük krizde yeni gelişme04 Nisan 2018 Çarşamba 10:59
  • Putin'den kritik açıklamalar: Saldırabilirler!04 Nisan 2018 Çarşamba 10:25
  • Yunanistan'dan komik açıklama04 Nisan 2018 Çarşamba 10:22
  • Rezalet! YPG’li teröristlere söz verdiler04 Nisan 2018 Çarşamba 09:40
  • ABD medyası açık açık itiraf etti: Suriye’den çekilirsek petrol ne olacak?04 Nisan 2018 Çarşamba 09:22
  • 93.Tugay bölgesine bayrak astılar! PKK’nın yanına yerleştiler04 Nisan 2018 Çarşamba 09:20
  • İsrail medyasının hedefinde Türkiye var04 Nisan 2018 Çarşamba 08:40
  • ABD'li McGurk'tan 'çekilme' açıklaması04 Nisan 2018 Çarşamba 08:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri