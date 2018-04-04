İstihbarat başkanları Tel Aviv'de görüştü

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet Başkanı Nadav Argaman'ın Tel Aviv'de bir araya geldiği bildirildi.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, dün bir araya gelen iki ülke istihbarat başkanları görüşmede, Gazze sınırındaki olayları ele aldı.

Argaman, Mısır aracılığıyla Hamas'a ilettiği mesajında, "Gazze ile İsrail arasındaki güvenlik duvarının ihlali ve provokasyonların devamı"konusunda uyarıda bulundu.

MISIR İSTİHBARAT BAŞKANI ÖNCE DE ABBAS'LA GÖRÜŞTÜ

Şin Bet Başkanı Argaman, İsrail ordusunun, güvenlik duvarına yaklaşılmasına ve ona zarar verecek teşebbüslere kesinlikle müsaade etmeyeceğini belirtti.

GÖRÜŞMENİN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmeye ilişkin daha fazla bilginin yer almadığı haberde, Kamil'in bu ziyaretinin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la Ramallah'taki görüşmesinden birkaç saat sonra gerçekleştiğine dikkat çekildi.