04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Hakan Atilla için 15 yıl 8 ay hapis istemi

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İran'a yönelik ambargoyu delmekle suçlanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için savcı, en az 15 yıl 8 ay hapis ve 500 bin dolar da para cezası istedi.
Hakan Atilla için 15 yıl 8 ay hapis istemi
Hakan Atilla için 15 yıl 8 ay hapis istemi Hakan Atilla için 15 yıl 8 ay hapis istemi Hakan Atilla için 15 yıl 8 ay hapis istemi

 

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla için savcılık, 15 buçuk yıldan fazla hapis ve 50 bin ila 500 bin dolar para cezası istedi. 

11 Nisan'da görülecek ceza duruşmasından önce mahkemeye ceza önerisini sunan savcılık makamı, davanın yargıcı Richard Berman'dan Atilla için 188 aydan fazla (15,5 yıl)  hapis cezası talebinde bulundu. 

Savcılık ayrıca mahkemeden 50 bin ila 500 bin dolar para cezası verilmesini istedi. 

Atilla'nın avukatları ise daha önce mahkemeye sundukları 75 sayfalık dilekçede, ömür boyu ya da 95 yıl hapis cezası talebinin aksine kendi hesaplamalarına göre Atilla için 46 ila 57 ay (4-5 yıl) hapis cezası istenmesi gerektiğini belirterek, müvekkillerine bunun çok altında ''adil ve merhametli'' bir ceza verilmesini talep etmişti. 

Bu davanın benzersiz bir dava olduğuna, İran'a yönelik yaptırımları ihlal eden birçok uluslararası bankaya sadece para cezası kesilip hiçbir çalışanına dava açılmazken ABD ile hiçbir bağlantısı bulunmayan Atilla'nın yargılandığına dikkat çekilen dilekçede, kanıtların Atilla'nın, ''aç gözlülüğünün peşinden giden, bu entrikanın mimarı Rıza Sarraf'ın komplosuna alet edilen bir devlet memuru olduğunu gösterdiği'' belirtilmişti. 

 Atilla'nın cezasının belli olmasının ardından avukatları tarafından temyize başvurulması bekleniyor.

Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasında ise masum olduğuna karar vermişti.

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’da hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.

Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla ise davanın tek sanığı olarak yargılanıyor.

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