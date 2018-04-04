05 Nisan 2018 Perşembe19 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:06Güneş 06:35Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:39Yatsı 21:02
    • 10°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 113.976 -0.54
  • Altın: 171,385 0.28
  • Dolar: 3,9961 0.24
  • Euro: 4,9129 0.47

Yanal'a ateş püskürdü! 'Sen nasıl bir insansın...'

»
Yanal'a ateş püskürdü! 'Sen nasıl bir insansın...'
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, yaptığı açıklamalarda Ersun Yanal ile yollarını ayırmaları ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.
Yanal'a ateş püskürdü! 'Sen nasıl bir insansın...' Yanal'a ateş püskürdü! 'Sen nasıl bir insansın...' Yanal'a ateş püskürdü! 'Sen nasıl bir insansın...'

 Usta, Ersun Yanal'a cebinden para vermesine rağmen kendilerini Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK''ya vermesine çok sert tepki gösterdi.

Ersun Yanal'ın kulübü Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na vermesine sinirlenen Usta, "Fenerbahçe kulübü ile bir şike sorunumuz var. Bu süreci bir başkan olarak en iyi şekilde yansıtmaya çalıştım. Ersun Yanal'a buradan seslenmek istiyorum. Senin arkanda bu kadar iyi duran bir başkan var. Sana cebinden para çıkartıp veren bir başkanın var. Sen nasıl bir insansın da 6-1 yenildiğin maçtan sonraTrabzonspor'u mahkemeye veriyorsun? Aziz Yıldırım sana az bile demiş. Sana cebinden para veririm dedim, o utanmadan bunu yapıyor. Ne kadar olduğunu o daha iyi bilir. Bunu nasıl yapabilir bir insan? Böyle bir başkanın varken UÇK'ya nasıl gidip yapabilirsin bunu?"ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR 1,3 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Tahkim Kurulu geçtiğimiz haftalarda daha önce Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Trabzonspor aleyhine vermiş olduğu kararı onadı.

Fesih tarihine kadar, bordo-mavili kulüpten 230 bin euro gecikmiş alacağı bulunan Ersun Yanal'ın, görevinin haksız feshedildiğine karşılık UÇK'ya açtığı dava sonunda, bordo-mavili kulüp Ersun Yanal'a toplam 1,3 milyon euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Helal olsun! 'Almanya'yı seçmedim çünkü...'Helal olsun! 'Almanya'yı seçmedim çünkü...'İngiltere Premier Lig'de Everton formasıyla mücadele eden Cenk Tosun geldiği ilk günden bugüne kadar geçen süre hakkında kulübü Everton'a bir röportaj verdi ve samimi açıklamalarda bulundu.
Ali Şen'in acı günü!Ali Şen'in acı günü!Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Şen'in eşi Benta Şen vefat etti. Cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Levent Camii'nden kaldırılacak.
Yanal'a ateş püskürdü! 'Sen nasıl bir insansın...'Yanal'a ateş püskürdü! 'Sen nasıl bir insansın...'Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, yaptığı açıklamalarda Ersun Yanal ile yollarını ayırmaları ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş ve Galatasaray mahkemelik oldu!Beşiktaş ve Galatasaray mahkemelik oldu!Galatasaray ile Beşiktaş, bu kez yeşil saha yerine sponsorları ile karşı karşı geldi.
Galatasaray'ın kaderi onun elinde!Galatasaray'ın kaderi onun elinde!9 Mart tarihinde UEFA Finansal Play Komitesi'ne çok önemli bir sunum yapan Galatasaray'da gözler verilecek karara çevrildi.
Rıza Çalımbay'dan şaşırtan sözler! Ayrılık...Rıza Çalımbay'dan şaşırtan sözler! Ayrılık...Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Düşüncem Trabzon’da devam etmek olsa devre arasında sözleşmemi uzatırdım" dedi.
  • Volkan'dan Muslera'ya Kucka desteği!04 Nisan 2018 Çarşamba 12:24
  • Tarihi gole sürpriz mesaj! 'Bu hiç adil değil'04 Nisan 2018 Çarşamba 12:23
  • Talisca'dan Beşiktaş'a şartlı evet!04 Nisan 2018 Çarşamba 12:22
  • Fenerbahçe'den isyan! '3 yıl oldu...'04 Nisan 2018 Çarşamba 12:22
  • Dünya devi Serdar Aziz'e talip oldu!04 Nisan 2018 Çarşamba 12:21
  • Cüneyt Çakır İtalyanları çileden çıkardı!03 Nisan 2018 Salı 23:59
  • Maç sonu istifa sinyali vermişti! Resmi açıklama03 Nisan 2018 Salı 14:07
  • Sosa'dan itiraf! 'Performansımdan mutlu değilim'03 Nisan 2018 Salı 13:36
  • Giuliano'da ayrılık sinyali! "2 yıl sonra..."03 Nisan 2018 Salı 13:34
  • 'G.Saray, Beşiktaş ve Başakşehir'le oynayacak'03 Nisan 2018 Salı 11:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri