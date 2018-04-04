05 Nisan 2018 Perşembe19 Recep 1439
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Helal olsun! 'Almanya'yı seçmedim çünkü...'

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Helal olsun! 'Almanya'yı seçmedim çünkü...'
İngiltere Premier Lig'de Everton formasıyla mücadele eden Cenk Tosun geldiği ilk günden bugüne kadar geçen süre hakkında kulübü Everton'a bir röportaj verdi ve samimi açıklamalarda bulundu.
Helal olsun! 'Almanya'yı seçmedim çünkü...' Helal olsun! 'Almanya'yı seçmedim çünkü...' Helal olsun! 'Almanya'yı seçmedim çünkü...'

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan ve kısa sürede attığı goller ve performansıyla İngiliz ekibinde sevilen bir hale gelen Cenk Tosun, özel ilgi görmeye devam ediyor.

Everton Kulübü, Cenk Tosun'la ilgili olarak dikkat çeken bir röportaj yayınladı ve milli futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsedildi.

"TOTTENHAM MAÇI ÖNCESİNDE DOĞRU DÜZGÜN İDMAN YAPAMADIM"

Everton'da geldiği ilk günden bugüne kadar geçen süre hakkında konuşan Cenk Tosun, "Tottenham'a karşı oynadığım ilk maçın öncesinde doğru düzgün antrenman yapamadım. Bu benim performansımı etkiledi. Ancak sonrasında 2-3 hafta içerisinde toparlandım. Büyük umutlarla Everton'a geldim. Sam Allardyce, performansımın artınca bana şans verdi. Artık adaptasyon sürecini atlattım. Umarım her hafta ve uzun yıllar, Everton için daha fazla önemli işler yapacağım." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ SEÇMEM ÇOK KOLAY OLDU"

Almanya yerine milli takım seçimini Türkiye'den kullanmasıyla ilgili konuşan Cenk Tosun, "Almanya milli takımını seçmedim çünkü vatanseverlik, ailemizin temel değerlerinden biridir. Maçtan önce milli marşımız çaldığında her zaman kendimi harekete geçiriyorum. Yani, Türkiye ve Almanya arasındaki tercih yapmak bu yüzden çok kolay oldu." dedi.

"COLEMAN'DAN 23 NUMARAYI İSTEMEM HOŞ OLMAZDI"

Beşiktaş'ta 23 numarayı giydikten sonra Everton'da 14 numarayı tercih etmesiyle ilgili konuşan Cenk Tosun, "Seamus Coleman, Everton'da 8 yıldız 23 numaralı formayıyı giyiyor ve bu yüzden 23 numarayı aklımdan çıkardım. Seamus Coleman'ı gerçekten çok seviyorum, ona 23 numarayı verip vermeyeceğini sormadım bile, bunu sormam hiç hoş olmazdı." dedi.

"THIERY HENRY DE 14 NUMARA GİYİYORDU..."

Forma numarasıyla ilgili sözlerine devam eden Cenk Tosun, "Daha sonra dikkatimi 14 numara çekti. Thierry Henry gibi bazı büyük yıldızlar bu numarayla oynadı, ben de 14'ü seçmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

"EVERTON'DA KİBİRLİ BİR OYUNCU YOK"

İngiltere'deki günlerinden de bahseden 26 yaşındaki golcü, "Everton'da bir aile ortamı var. Beşiktaş'ta da saha dışında sürekli takım arkadaşlarımla birlikte zaman geçirirdim. Everton'da çok iyi karşılandım, herkesle iyi geçiniyorum ve onlardan biri gibi hissediyorum. Takımda deneyimli ve ünlü oyuncular da olsa, kimse kibirli değil. Taraftarların da bana çok büyük desteği oldu." diye konuştu.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Everton'da Brighton maçında attığı iki golle ilgili samimi itiraflarda bulunan Cenk Tosun, "Fiziksel gücünüzü arttırırsanız, form yakalarsınız. Teknik direktörümüz, birkaç maç beni korumak için yedek bıraktı. Sonrasında taraftarın önünde yeniden 11'e girdim. Ve attığım gollerle, getirdiğim puanlarla gurur duydum. Goodison Park'ta Brighton'a attığım iki golü asla unutmayacağım. Taraftarların çıldırdığını gördüm ve tüylerim diken diken oldu." dedi.

Cenk Tosun ayrıca "Tosun bestesini seviyorum. Beni gerçekten heyecanlandırıyor." diye konuştu.

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