Fransız DJ kurye çıktı! İstanbul'da yakalandı

İstanbul polisi, İstanbul ve Dalaman’da birçok mekânda DJ’lik yaptığı belirlenen Y.M.B.'yi Atatürk Havalimanı’nda gözaltına aldı. Fransız DJ’in valizinden 2 milyon 680 lira değerinde uyuşturucu madde çıktı.

Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, Hollanda Amsterdam’dan Atatürk Havalimanı’na gelen Y.M.B’yi şüphe üzerine takibe aldı. İstanbul ve Dalaman’da birçok mekânda DJ’lik yaptığı belirlenen Y.M.B., gümrüğe tabi eşyam yok anlamına gelen ‘yeşil hattı’ geçti. Bu sırada ekiplerin gözaltına aldığı Fransız DJ’in valizini önce narkotik dedektör köpekler Csonti ve Csacsi kontrol etti.

Köpeklerin tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı, valizin taban kısmına zulalanmış poşetlerden 3917 ecstasy hap, 12bin 500 LSD sentetik uyuşturucu ve 2102 gram kubar esrar çıktı. Yakalanan uyuşturucuların toplam değerinin 2 milyon 680 lira olduğu açıklandı. Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen Y.M.B. tutuklandı.