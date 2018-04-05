05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
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Katar'dan dikkat çeken hamle! Askerlik uzatıldı

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Katar'dan dikkat çeken hamle! Askerlik uzatıldı
Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, zorunlu askerlik süresini 1 yıla çıkaran ve kadınların da gönüllü askerlik yapmasına imkan tanıyan kararnameyi imzaladı.
Katar'dan dikkat çeken hamle! Askerlik uzatıldı Katar'dan dikkat çeken hamle! Askerlik uzatıldı Katar'dan dikkat çeken hamle! Askerlik uzatıldı

Katar haber ajansı QNA'ya göre, yeni kararnameyle 18-35 yaşlarındaki  erkeklerin ve üniversite mezunlarının zorunlu askerlik süresi 1 yıla çıkarıldı.

Kararname, 18 yaşına giren kadınların da gönüllü olmaları durumunda  askerlik yapmasına olanak tanıyor.

Yeni kararnameyle askerlik görevinden kaçanların 1 ay ila 1 yıl  hapis veya 13 bin 700 dolarila 82 bin 400 dolar arasında değişen para cezasına  çarptırılması öngörülüyor.

Katar'da zorunlu askerlik uygulaması Mart 2014'te çıkarılan yasayla  yürürlüğe girmişti. Eski yasaya göre 18-35 yaşlarındaki üniversite mezunu  erkekler 3 ay, üniversite mezunu olmayanlar 4 ay zorunlu askerlik yapıyordu.

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