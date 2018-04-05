05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
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Teröristbaşının çaresizliği telsize yansıdı

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Teröristbaşının çaresizliği telsize yansıdı
Kandil'deki PKK elebaşı Murat Karayılan’ın 'Amanos’ta eylem' talimatı TSK operasyonuyla suya düştü. Karayılan, telsizden teröristlere 'Aldığınız nefesten bile haberleri var. Beceriksizler' diye çıkıştı
Teröristbaşının çaresizliği telsize yansıdı Teröristbaşının çaresizliği telsize yansıdı Teröristbaşının çaresizliği telsize yansıdı

Afrin'de bozguna uğrayan terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşılarından Murat Karayılan iki hafta önce Amanos Dağları'ndaki terörist gruba eylem talimatı verdi. Polis istihbarat birimlerinin uyarısı ile bölgede bulunan Jandarma ve Komando Özel Harekât timleri alarma geçti. Amanoslar bölgesinde görev yapan insansız hava araçlarının sayısı 3'e çıkartıldı. İHA'lardan alınan görüntüler üzerine 26 Mart'ta Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Meti sırtları bölgesinde SİHA ve F-16'lar teröristlere bomba yağdırdı.

BAŞLARINA ÖDÜL KONMUŞTU

Ardından güvenlik güçleri de bölgeye operasyon düzenledi. 11 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristler arasında İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı aranan teröristler listesinde 1 milyon lira ödüllü mavi kategoride yer alan Ferhat Jinda kod adlı Necmettin Kutum (38) ile 300 bin lira ödüllü gri listede olan Demhat kod adlı İsmail Özdemir'in (30) yer aldığı belirlendi. Osmaniye'de 31 Mart'ta düzenlenen operasyonda ise aralarında 300 bin lira ödüllü gri kategoride yer alan Delil kod adlı Yusuf Buldağ'ın olduğu öğrenildi. 7 terörist etkisiz hale getirildi. Amanoslar'da peş peşe yaşadığı kayıplarla Kandil şok oldu. Telsiz konuşmalarında Karayılan'ın Amanoslar grubun başındaki teröriste "Hayvan herifler, beceriksizler. Asker attığınız adımdan polis aldığınız nefesten haberdar" diye çıkıştığı öğrenildi.

LİSTEDEKİLER ÖLDÜRÜLDÜ

Gri kategorideki arananlar listesinde yer alan Necmettin Kutum, İsmail Özdemir ve Yusuf Buldağ Amanoslar'da öldürüldü. 

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