05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
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Trump yetki verdi! ABD askerleri sınıra yerleşecek

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ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-Meksika sınırına İç Asayiş Birliklerini konuşlandırmak üzere yerel yönetimlere yönelik bir talimatname yayımlayacağı bildirildi.
Trump yetki verdi! ABD askerleri sınıra yerleşecek
Trump yetki verdi! ABD askerleri sınıra yerleşecek Trump yetki verdi! ABD askerleri sınıra yerleşecek Trump yetki verdi! ABD askerleri sınıra yerleşecek

Başkent Washington'da günlerdir tartışma konusu olan Meksika duvarı  yapılıncaya kadar sınıra asker yerleştirme konusunda yönetimden ilk açıklama geldi.

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan İç Güvenlik Bakanı  Kirstjen Nielsen, "Başkan, Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığına, İç  Asayiş Birliklerinin güneybatı sınırlarımıza konuşlandırılmak üzere valilerimizle çalışma talimatı verdi." dedi.

Nielsen, İç Asayiş askerlerinin bu akşam itibarıyla konuşlandırılmaya  başlanacağı bilgisini paylaştı.

Diğer taraftan basına açıklama yapan İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri  ise sürecin valilerle işletileceğini belirtti.

Bakanlığın henüz asker sayısı konusunda valiliklere herhangi bir  talepte bulunmadığını aktaran yetkililer, İç Asayiş Birliklerinin sadece  görevlerinin ne olacağının iletildiğini kaydetti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan da yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sınır Devriye ekiplerimize hak ettikleri desteği vermek  üzere Başkan Trumpgüney sınırlarına İç Asayiş Birliklerini konuşlandırma yetkisi verdi." ifadesi kullanıldı.

Günlük binden fazla kişinin Amerikan sınırlarından yasa dışı bir  şekilde geçtiği vurgulanan açıklamada, bu sayının yıllık 300 bini aştığı  kaydedildi.

Açıklamada, "Güvenli bir sınırın ulusal güvenlik açısından önemine  binaen, Kongre harekete geçip yakala-bırak uygulaması dahil sınır güvenliğimizin  altını oyan yasal boşlukları kapatıncaya kadar İç Asayiş Birlikleri, valilerle  koordinasyon halinde sınırda olacak." ifadesine yer verildi.

Trump'ın bu kararına ilk destek ise Arizona Valisi Doug Ducey'den  geldi.

Ducey, Twitter hesabından, "Arizona, Asayiş Birliklerinin sınıra  konuşlandırılmasını memnuniyetle karşılar. Washington konuyu uzun zamandır ihmal  etmişti ve yardım gerekir. Arizona için bu tamamen kamu güvenliği." mesajını  paylaştı.

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