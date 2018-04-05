05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
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ABD, Kunduz saldırısına sessiz kaldı

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ABD yönetiminden, Afganistan Hava Kuvvetlerinin 2 Nisan'da Kunduz vilayetinde düzenlediği hava saldırısında sivillerin de öldüğü yönündeki haberlere rağmen henüz bir resmi açıklama yapılmadı.
ABD, Kunduz saldırısına sessiz kaldı
ABD, Kunduz saldırısına sessiz kaldı ABD, Kunduz saldırısına sessiz kaldı ABD, Kunduz saldırısına sessiz kaldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, saldırının üzerinden üç gün geçtiği halde AA'nın sorularına rağmen henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Her platformda sivil ölümleri konusunda "hassas" olduklarını bildiren ABD Dışişleri Bakanlığı, olayın ardından kendilerine yöneltilen yazılı sorular üzerine, "Sorularınızı Afgan hükümetine yöneltin." açıklamasını yapmakla yetindi.

Resmi açıklama ile soruları cevap veremeyen ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili AA'ya yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin haberleri takip ettiklerini ifade ederek, "Sivil ölümlerinin olduğu yönündeki iddiaları ciddiye alıyoruz ve masum insanların hayatlarını kaybetmesinden üzüntü duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı, Afganistan'daki söz konusu olayda ABD birliklerinin de saldırıyla ilişkilendirmesine tepki gösterdi. Bakanlık, salı günü yazılı olarak verdiği cevapta, "Afganistan'daki ABD güçleri Kunduz'da herhangi bir hava saldırısı gerçekleştirmedi. Bunun aksini iddia etmek doğru değildir." değerlendirmesini yaptı.

Afganistan Hava Kuvvetlerinin 2 Nisan'da ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bir medreseye düzenlediği hava saldırısında 100 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu bildirilmişti.

Daşti Arçi Kaymakamı Nasruddin Sadi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etmiş ve saldırının medresede hafızlığı bitirenler için yapılan mezuniyet töreni sırasında düzenlendiğini söylemişti. Sadi, törene Taliban örgütü liderlerinin de katıldığını aktarmış ve ölenler arasında örgütün önde gelen isimlerinin de bulunduğunu vurgulamıştı.

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