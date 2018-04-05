05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
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Ankara'daki Suriye Zirvesi Almanları korkuttu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; Ruhani ve Putin ile Ankara'da bir araya gelmesi, Almanya'da "Ürkütücü İttifak" başlıklarıyla medyada yer aldı.
Ankara'daki Suriye Zirvesi Almanları korkuttu
Ankara'daki Suriye Zirvesi Almanları korkuttu Ankara'daki Suriye Zirvesi Almanları korkuttu Ankara'daki Suriye Zirvesi Almanları korkuttu

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşın sonlandırılması için harekete geçen Türkiye, Rusya ve İran, Ankara'da tarihi bir zirve gerçekleştirdi.

ANKARA ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ortak açıklamalarıyla son bulan zirve, dünya medyası tarafından yakından takip edildi.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda mutabakata varıldığı zirvede konuşan Erdoğan, bölgedeki operasyonların devam edeceğinin sinyalini verdi.

ALMANLAR: ÜRKÜTÜCÜ İTTİFAK

Suriye için tarihi bir önem taşıyan zirve, Almanya'da yayın yapan Der Spiegel'de de geniş yer buldu.

Alman basını üç liderin bir araya gelmesini "Ürkütücü İttifak" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Kristina Gnirke'ın imzasıyla çıkan haberin detaylarında, üç liderin bölgede artan hakimiyetinin günden güne arttığı ifade edildi.

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