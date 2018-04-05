05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
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MİT'in operasyonu AB'yi korkudan titretti

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AB Sözcüsü, Türk istihbaratının Kosova'da FETÖ'cülere yönelik düzenlediği operasyon nedeniyle rahatsız olduklarını dile getirdi.
MİT'in operasyonu AB'yi korkudan titretti
MİT'in operasyonu AB'yi korkudan titretti MİT'in operasyonu AB'yi korkudan titretti MİT'in operasyonu AB'yi korkudan titretti

Avrupa ve Amerika tarafından desteklenen proje terör örgütlerine karşı operasyonlarına ara vermeyen Türkiye, Suriye'de YPG'ye darbeler vururken FETÖ'yü de ihma etmedi.

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra Kosova'ya kaçtığı belirlenen FETÖ'cülere yönelik operasyon düzenleyen MİT ekipleri, şüphelileri tek tek gözaltına alıp Türkiye'ye getirdi.

"SORU İŞARETLERİ DOĞDU"

AB Sözcüsü Maja Kocijancic, “Yasal biçimde Kosova’da ikamet eden altı Türk vatandaşının gözaltına alınması ve akabinde sınır dışı edilmesi, hukuki kurallara saygı konusunda soru işaretleri doğurmuştur. Hukukun üstünlüğü, AB’nin temel bir prensibidir.” açıklamasını yaptı.

"ABD VE AB'NİN ANLAYIŞINA SIĞINIYORUM"

Başbakan Haradinac ise geçen gün bir televizyonda canlı yayında yaptığı konuşmasında, "ABD ve Avrupa Birliği'ne bu olayın bir hata olduğunun güvencesini verdim, onların anlayışına sığındığımı söyleyerek bunu telafi edeceğimi belirttim." açıklamasında bulundu.

GEREKİRSE AVRUPA'DA DA OPERASYON YAPILIR

Başbakan Binali Yıldırım, operasyonun Türkiye'nin yasal hakkı olduğunu benzer operasyonların Avrupa'da da yapılabileceğini söylemişti.

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