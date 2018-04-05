Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının ardından yardımcısı Rifat Örnek de görevinden uzaklaştırıldı.
Ekipler belediye başkan yardımcılarının odalarında arama yapılıyor..
AYRINTILAR GELİYOR...
05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
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Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon!
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