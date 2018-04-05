05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
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Gabar ve Cudi'yle ilgili kritik karar

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Gabar ve Cudi'yle ilgili kritik karar
Şırnak’ın Cudi ve Gabar Dağında düzenlenecek terör operasyonları öncesi sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla Cudi Dağında 37, Gabar Dağında ise 22 alanda 19 Nisan 2018'e kadar geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Gabar ve Cudi'yle ilgili kritik karar Gabar ve Cudi'yle ilgili kritik karar Gabar ve Cudi'yle ilgili kritik karar

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede tespit edilen terör unsurlarına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince, ilimizde bulunan koordinatları verilen bölgelerde, Milli Güvenlik, Kamu Düzeni ve Kamu Esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla, ilimiz Cudi Dağı bölgesi; Kurtik Tepe, Aynaga Yaylası, Tezalak Deresi, Kaletepe, Taht Tepe, 1881 Rakımlı Tepe, Berojeşemdin Sırtları, Gemokilte Tepe, İsimsiz Tepe, Kara Tepe, Hamza Sırtları, Hacıraraş Tepe, Kavaka Tepe, Avçınar Deresi, Korkulu Tepe, Koç Tepe, Azık Tepe, Mira Tepe, Hırsız Tepe, Kanyoki Sırtları, Kirikuru Tepe, Karacaköy, Koyunören köyü, arasında kalan bölge ile Yayla Tepe, Büyükdağ, 1493 Rakımlı Tepe, Sükrasik Deresi, Sarıtaş Kayası, 958 Rakımlı Tepe, Şikabat Yaylası, 2101 Rakımlı Tepe, Zinara Tepe, Yusuf Mezrası, 1567 Rakımlı Tepe, 1762 Rakımlı Tepe, Ağalar Tepe kırsal alanları arasında, İncebel (Gabar) Dağı, Kaya Tepe, Kırmızıkaya Tepe, Gurdik Tepe, İnceler, Kırmızı Tepe, Külhanmezarlığı, Fergan Kayalığı, Deregurt Mahallesi, Kayabaşı Tepe, Gürdilanbaruji Tepe, Dalulük Tepe, Sotek Tepe, Boz Tepe, Giribirmi Sırtları, Kuşuçtu Tepe, Girinisir Tepe, Sırmalı Tepe, Yassıtaş Tepe, Başkaya Mahallesi ve Ervisi Tepe kırsal alanları arasında bulunan bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 05 Nisan - 19 Nisan 2018 tarihleri arasında 15 gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir” denildi. 
 

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