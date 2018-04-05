Rusya'nın başkenti Moskova'da bir alışveriş merkezinde silah sesleri geldiği ve 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
- Skripal olayında İngiltere'den yeni iddiaYılın Sporcusu ödülleri sahiplerini buldu!Milano derbisinde neler kaçtı neler! Gülen yokYıldırım: Bu ülkede başka türlü huzur bulamayızMuharrem Usta'dan adaylık açıklaması!Pınar Karşıyaka Final Four hayaline veda etti!Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu!Çağlar için flaş iddia! "Premier Lig'e gidiyor"G.Saray'a haber gönderdi! 'Beni alın'Anderson Talisca, İspanyol devini reddetti!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 05:06 Güneş 06:35 Öğle 13:13 İkindi 16:48 Akşam 19:39 Yatsı 21:02
- 24°C Adana
- 19°C Adıyaman
- 13°C Afyon
- 8°C Ağrı
- 13°C Amasya
- 17°C Ankara
- 21°C Antalya
- 11°C Artvin
- 15°C Aydın
- 12°C Balıkesir
- BIST: 115.261 1.13
- Altın: 171,819 0.23
- Dolar: 4,0314 0.88
- Euro: 4,9427 0.61
Moskova'da AVM'de silahlı saldırı!
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir alışveriş merkezinde silah sesleri geldiği ve 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Skripal olayında İngiltere'den yeni iddiaThe Times gazetesinin haberine göre İngiliz güvenlik servisleri, eski Rus ajan Sergei Skripal'in maruz kaldığı Novichok maddesini üreten Rus laboratuvarını tespit etti.
Trump istedi! Suudi kral 'evet' dediABD Başkanı Donald Trump'ın, kasım ayında ABD'de yapılacak Kongre ara seçimlerinden önce Suriye'deki Amerikan askerlerinin bu ülkeden geri çekilmesini istediği bildirildi.
Moskova'da Batı’ya yaylım ateşiMoskova Güvenlik Konferansı, Asyalı güçlerin Batılı ülkelere salvo atışlarına sahne oldu.
Karar alınmıştı! Ve Moskova harekete geçtiMoskova'nın eski Rus ajan Sergey Skripal'in kızıyla birlikte İngiltere'de zehirlenmesi sonrası ABD ve Batı ülkelerinin, Rusya'ya yönelik diplomatik yaptırımlarına yanıt kapsamında sınır dışı etmeye karar verdiği 60 ABD'li diplomatın ilk bölümü başkentteki
Kraliyet ailesinde kaynana-gelin kavgası kameradaPaskalya kutlamalarında torunlarıyla fotoğraf çektirmek isteyen Kraliçe Sofia'yı herkesin önünde engelleyen ve kayınvalidesinin elini indiren Kraliçe Letizia'nın görüntüleri, ülkeyi karıştırdı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Diriliş Ertuğrul'daki ayrılık herkesi üzdü
- Genç kızın saçını kazıyıp eve hapsetti!
- Gönülleri fethetti! Cami yaptırıldığını duyunca...
- Harekatın ruhu nesilden nesile aktarılacak
- O ölürse Türkiye’de gelecek kalmaz ki...
- Sema'nın ölümü herkesi kahretti!
- FETÖ sanığı: Hadise tanık olarak dinlensin
- Kılıçdaroğlu'nun çirkin sözlerine ünlülerden cevap
- Ali Şen'in acı günü!
- 'Siyah minibüs' hakkında açıklama
- Oğlu, kızını öldürmüştü! Babadan ilginç çıkış
- İlk fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Tosun'un ağabeyi
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.