Prens Muhammed: İsrail'le ortak çıkarlarımız var

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, The Atlantic dergisine verdiği söyleşide ülkesinin, İsrail ile pek çok ortak çıkara sahip olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Amerikan The Atlantic dergisine verdiği röportajda, Ortadoğu’da kurulmak istenen yeni düzene dair açıklamalarda bulundu.

KİRLİ İTTİFAKI SU YÜZÜNE ÇIKARDI

Prens Selman, ülkesi ile İsrail arasında ortak çıkarların olduğunu belirterek iki ülke arasında var olduğu konuşulan gizli ittifakı da su yüzüne çıkarttı.

"ŞEYTAN ÜÇGENİ- ILIMLI ÜLKELER" AYRIMI

Suudi Veliaht Prensi Selman, The Atlantic’ten Jeffrey Goldbery’ye verdiği röportajda, İran’dan Filistin-İsrail meselesine kadar Ortadoğu’daki dinamikler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Selman’ın Ortadoğu’yu “şeytan üçgeni” ve “ılımlı ülkeler” olarak ikiye bölmesi dikkat çekti. Veliaht Prens Selman’ın Filistin meselesine ilişkin, “Filistinlilerin ve İsraillilerin kendi topraklarına sahip olma hakları olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullanması, İsrail’in bölgedeki varlığını dolaylı yoldan tanıması olarak değerlendirildi.