05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
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ABD'de savaş uçağı düştü

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ABD'de savaş uçağı düştü
ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, eğitim uçuşu yapan F-16 tipi bir savaş uçağının, Nevada yakınlarında düştüğünü, pilotun durumunun şimdilik belli olmadığını açıkladı.
ABD'de savaş uçağı düştü ABD'de savaş uçağı düştü ABD'de savaş uçağı düştü

 

Amerikan medyasında yer alan haberler göre, Hava Kuvvetleri’ne bağlı F-16 tipi jet Çarşamba günü Las Vegas’ın yakınındaki Nellis Hava Kuvvetleri Üssü'nde düştü. Olay yerine acil müdahale ekiplerinin gönderildiği belirtilirken, pilot ya da pilotların durumuna ilişkin bir bilgi verilmedi.

California eyaletinin Meksika sınırındaki tatbikatları sırasında Salı günü 4 deniz piyadesini taşıyan CH-53E helikopteri düşmüş, helikopterdeki mürettebattan kurtulan olmamıştı.

Yine Salı günü, ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait AV-88 Harrier tipi bir savaş uçağı Doğu Afrika ülkelerinden Cibuti’de eğitim uçuşu sırasında düşmüş, fırlatma koltuğu ile uçaktan atlayan pilotun durumunu iyi olduğu belirtilmişti.

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