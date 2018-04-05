Avusturya'da okullarda başörtüsü yasağı hazırlığı

Başbakan Kurz, başörtüsünün anaokulu ve ilkokullarda yasaklanması için sorumlu bakanlıklara talimat verdiğini açıkladı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, anaokulu ve ilkokullarda başörtüsünün yasaklanması ilişkin yasal düzenleme için ilgili bakanlıklarına talimat verdiğini söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kurz, ülkedeki bütün kız çocuklarının eşit şartlara sahip olması gerektiğini, toplumda paralel oluşumların engellenmesi için anaokulu ve ilkokullarda başörtüsünün yerinin olmadığını ifade etti.

SEÇİM VAADİYDİ

Başbakan Yardımcısı aşırı sağcı Heinz Christian Strache, bu önerinin her iki partinin seçim vaadi olduğunu hatırlattı.