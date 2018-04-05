05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
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Kraliyet ailesinde kaynana-gelin kavgası kamerada

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Kraliyet ailesinde kaynana-gelin kavgası kamerada
Paskalya kutlamalarında torunlarıyla fotoğraf çektirmek isteyen Kraliçe Sofia'yı herkesin önünde engelleyen ve kayınvalidesinin elini indiren Kraliçe Letizia'nın görüntüleri, ülkeyi karıştırdı.
Kraliyet ailesinde kaynana-gelin kavgası kamerada Kraliyet ailesinde kaynana-gelin kavgası kamerada Kraliyet ailesinde kaynana-gelin kavgası kamerada

 

İspanya, kraliyet ailesinin Paskalya kutlamaları sırasında çekilen görüntüleri ile şoke olmuş durumda.

Pazar günü İspanya kraliyet ailesi, Paskalya'yı kutlamak amacıyla Mayorka adasında bulunan Palma de Mallorca Katedrali'ne gitti.

Ayinin ardından aile üyeleri henüz Katedral'in içindeyken Kraliçe Letizia ve 79 yaşındaki kayınvalidesi Kraliçe Sofía arasında yaşanan gerginlik kamera görüntülerine yansıdı.

Videoyu yayımladıktan sonra silinen bir Twitter hesabıyla dolaşıma giren görüntüler sosyal medyada büyük olay yarattı. 

Görüntülerde Kral Felipe'nin annesi Kraliçe Sofía, iki torunuyla beraber fotoğraf çektirmek için poz vermeye çalışırken görülüyor.

Kral Felipe'nin eşi Kraliçe Letizia ise kollarının altına torunları 10 yaşındaki Sofía ve 12 yaşındaki Leonor'u alan Kraliçe Sofía'nın sürekli önüne geçerek fotoğraf çekinmelerine engel oluyor.

Hatta Kraliçe Letizia, kayınvalidesinin kızının omzu üzerindeki elini indirmek için hamle yapıyor, bunun üzerine kayınvalide gelininin kolunu itiyor.

Bu durumu şaşkın bir suratla izleyen Kral Felipe ise iki kadının yanına gelerek bir şeyler söylüyor.

Biraz arkalarında bulunan Kral Felipe'nin babası eski kral Juan Carlos da gerginliği şaşkınlıkla izliyor.

Daha sonra bozulan ilişkiler

İspanya kraliyet ailesinin hep beraber kameralar karşısına geçmesi birçok açıdan büyük bir önem teşkil ediyordu.

Normalde kamuoyunun gözlerinden sürekli uzak tutulan ailenin çocukları Sofía ve Leonor, nadir olarak bir etkinliğe katılmıştı.

Eski kral Juan Carlos ise 2014 yılında tahtını oğluna bırakmasının ardından ilk defa bir Paskalya ayinine katılıyordu.

İspanya'da ekonomik krizin patlak vermesinin ardından, Juan Carlos'un yaptığı harcamalar ve kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamaları kraliyet ailesinin itibar kaybetmesine yol açmıştı.

Bu yüzden Juan Carlos koltuğunu oğlu Felipe'ye bıraktı.

Ancak en son olarak Kral Felipe de Katalonya özerk bölgesi ile ilgili yaşanan siyasi kriz sırasındaki tutumu yüzünden eleştirildi.

İspanyol El Pais gazetesi, bu görüntülerin iki kraliçe arasında kötüleşen ilişkilerin bir yansıması olduğunu söyledi.

İki kadın arasındaki ilişkiler başlarda çok iyiyken son zamanlarda soğumuştu.

Nişanlandıkları sırada eskiden televizyon sunuculuğu yapan Letizia özellikle Sofìa'ya teşekkür etmiş, daha sonra da kayınvalidesine verdiği destek için sık sık minnettar olduğunu dile getirmişti.

Ancak son zamanlarda torunlarına düşkün olan Kraliçe Sofìa'nın kızları istediği kadar görememesi ikili arasında sorun yaratmıştı.

'TAHT OYUNLARI'

İki kraliçe arasındaki gerginlik sosyal medyanın da diline düştü.

Kimileri bu görüntüleri Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisindeki Cersei Lannister ve Olenna Tyrell karakterleri arasındaki gerginliğe benzetti.

Kimileri de Kraliçe Letizia'yı İngiliz kraliyet ailesinin fotoğrafının önüne geçmeye çalışırken montajladı.

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