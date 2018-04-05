05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
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Moskova'da Batı’ya yaylım ateşi

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Moskova'da Batı’ya yaylım ateşi
Moskova Güvenlik Konferansı, Asyalı güçlerin Batılı ülkelere salvo atışlarına sahne oldu.
Moskova'da Batı’ya yaylım ateşi Moskova'da Batı’ya yaylım ateşi Moskova'da Batı’ya yaylım ateşi

 

Rusya’da 7’ncisi düzenlenen Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yaptığı konuşmada Suriye’deki Batı koalisyonunu eleştirdi.

BATI KOALİSYONUNUN AMACI BÖLGEYİ SARSMAK

Güçlü bir koalisyonun teröristlerle baş edemeyeceğine inanmanın zor olduğunu ifade eden Şoygu, “Görünüşe göre koalisyonun amacı, bölgedeki durumu sarsmak, askeri ve ekonomik varlığını pekiştirmek”ifadelerini kullandı.

Şoygu, Rusya, Türkiye ve İran’ın terörle mücadele ittifakını kurmasından sonra bölgede durumun değiştiğine işaret etti. Afganistan’daki durumun kötüleştiğini savunan Şoygu, ABD ve NATO’nun bölgedeki 15 yıllık varlığının durumu normalleştiremediğini vurguladı.

ABD’YE GÖSTERMEYE GELDİK

95 ülkeden bakanlar, genel kurmay başkanları ve üst düzey yetkililerin katıldığı konferansta Çin Savunma Bakanı General Wei Fenghe de ABD’ye gözdağı verdi.

Şoygu ile ikili görüşme yapan Fenghe, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Yeni savunma bakanı olarak Rusya’yı ziyaret edişim, ikili ilişkilerimizin yeni bir düzeye çıktığını, silahlı kuvvetlerimizin stratejik işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu dünyaya göstermektedir” dedi. Fenghe, “Çin tarafı Moskova’ya gelerek Çin-Rus orduları arasındaki yakın ilişkiyi ABD’ye göstermek istemektedir. Sizi desteklemeye geldik” ifadelerini kullandı.

Fenghe’nin sözleri, ABD-Çin arasında ticaret savaşlarının başladığı bir zamana denk geldi. ABD, Çin’den ithal edilen yaklaşık bin 300 ürüne yüzde 25 ek gümrük tarifesi getiriyor. Çin de ABD’den aldığı 128 ürüne ek vergi getirme kararı aldı.

BATININ GÜÇ TEKELİ KIRILDI

Güvenlik Konferansı’nın katılımcılarından İran Savunma Bakanı Emir Hatemi de Batı’dan Doğu’ya güç kayması yaşandığını kaydetti. Güvenlik Konferansı’nda konuşan Hatemi, “Batı son 400 yıldır ilk kez güç tekeli kaybediyor” dedi.

“ABD, Ortadoğu’da güvenliğin pekişmesinin kendi çıkarlarına aykırı olduğunu, bölge üzerinde kontrolünü engellediğini düşünüyor” ifadelerini kullandı. İran’la varılan nükleer anlaşmayı tarihi bir adım diye niteleyen Hatemi, ABD’yi uyararak “anlaşmanın iptali tehlikeli sonuçlara gebedir” şeklinde konuştu. Hatemi, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi hakkında “aşırıcı” değerlendirmesinde de bulunarak Ortadoğu’da daha fazla soruna yol açacaklarını kaydetti.

BATI DEMİR PERDE DİKMEYE HAZIR

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SRV) Başkanı Sergey Narışkin, George Orwell’in “1984” adlı romanına atıfta bulunarak, Batılı ülkeleri hegemonyalarını korumak uğruna Soğuk Savaş zihniyeti taşımakla ve emsalsiz bir ikiyüzlülükle suçladı. Narışkin, “Batı elinden gelse yeni bir Demir Perde dikmeye hazır” ifadelerini kullandı. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da geçtiğimiz hafta, Rusya’yı sorumlu tuttuğu Skripal’in zehirlenmesinin ardından yaşanan krizi Rus yazar Dostoyevski’nin ‘Suç ve Ceza’ romanına benzetmişti. Johnson, “Hepimiz suçlunun kimliği konusunda eminiz. Tek sorun, itiraf mı edeceği yoksa yakalanacağı mı” şeklinde konuşmuştu.

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