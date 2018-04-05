Anderson Talisca, İspanyol devini reddetti!

İspanyol kulübünden gelen teklifi duyan sambacı, “İspanya’da Real Madrid ve Barcelona etkisi var. Valencia’ya gidersem şampiyonluk şansım olmayacak. Beşiktaş’ta mutluyum” dedi.
Portekiz basınında çıkan haberlere göre; İspanya’nın Valencia Kulübü, bonservisi Benfica’da bulunan Talisca’ya talip oldu. Beşiktaş’ın satın alma opsiyonu 31 Mayıs’a kadar geçerli. Kartal bu tarihe kadar 21 milyon euroyu Portekiz ekibine öderse, Brezilyalı yıldızın tapusunu alabilecek. Avrupa’nın birçok kulübü Talisca’yı isterken Brezilyalı yıldız, Valencia’ya sıcak bakmıyor. Bunun nedeni ise La Liga’daki büyük Real Madrid ve Barcelona etkisi. Şampiyonluk mücadelesi, istisnalar olsa da genelde bu iki ekip arasında geçiyor.
31 MAYIS’A KADAR BEKLEYELİM
Talisca, menajeriyle yaptığı konuşmada, “İspanya Ligi’ni seviyorum ama Valencia’ya gidersem şampiyonluk şansım olmayacak. Orada Real Madrid ve Barcelona var. Bu iki takımı geride bırakmak neredeyse imkansız. Oraya gidip sıradan bir mücadele vermek istemiyorum. Beşiktaş’ta mutluyum. 31 Mayıs’a kadar bekleyelim. Beşiktaş opsiyonumu kullanırsa burada kalmak istiyorum. Sonrasında Dünya Kupası’nda kendimi göstermeliyim. Ondan sonra gelebilecek tekliflere bakarız. Beşiktaş’ın çıkarlarına uyan bir teklif gelirse giderim” dedi.
ELİT KULÜPLERDEN TEKLİF YOK
Bunun üzerine Talisca ve menajeri beklemeye geçti. Brezilyalı yıldız, Valencia’ya sıcak bakmıyor. İngiltere’den de bazı teklifler aldı ama bunlar da Manchester United, Manchester City ve Chelsea gibi takımlardan değildi. Yıldız orta saha oyuncusu, hangi lige giderse gitsin şampiyonluk mücadelesinin içinde yer almak istiyor. Avrupa’nın elit kulüplerinden teklif gelmediği sürece adres değiştirmek istemiyor. Beşiktaş’ın planı ise onun bonservisini alıp, Dünya Kupası sonrasında gelecek tekliflere göre hareket etmek. (Fanatik)
05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
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