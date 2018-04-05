05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:06Güneş 06:35Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:39Yatsı 21:02
    • 24°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 115.261 1.13
  • Altın: 171,819 0.23
  • Dolar: 4,0314 0.88
  • Euro: 4,9427 0.61

Anderson Talisca, İspanyol devini reddetti!

»
Anderson Talisca, İspanyol devini reddetti!
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, İspanyol ekibinden gelen transfer teklifini reddetti.
Anderson Talisca, İspanyol devini reddetti! Anderson Talisca, İspanyol devini reddetti! Anderson Talisca, İspanyol devini reddetti!


İspanyol kulübünden gelen teklifi duyan sambacı, “İspanya’da Real Madrid ve Barcelona etkisi var. Valencia’ya gidersem şampiyonluk şansım olmayacak. Beşiktaş’ta mutluyum” dedi.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre; İspanya’nın Valencia Kulübü, bonservisi Benfica’da bulunan Talisca’ya talip oldu. Beşiktaş’ın satın alma opsiyonu 31 Mayıs’a kadar geçerli. Kartal bu tarihe kadar 21 milyon euroyu Portekiz ekibine öderse, Brezilyalı yıldızın tapusunu alabilecek. Avrupa’nın birçok kulübü Talisca’yı isterken Brezilyalı yıldız, Valencia’ya sıcak bakmıyor. Bunun nedeni ise La Liga’daki büyük Real Madrid ve Barcelona etkisi. Şampiyonluk mücadelesi, istisnalar olsa da genelde bu iki ekip arasında geçiyor.
 
31 MAYIS’A KADAR BEKLEYELİM
 
Talisca, menajeriyle yaptığı konuşmada, “İspanya Ligi’ni seviyorum ama Valencia’ya gidersem şampiyonluk şansım olmayacak. Orada Real Madrid ve Barcelona var. Bu iki takımı geride bırakmak neredeyse imkansız. Oraya gidip sıradan bir mücadele vermek istemiyorum. Beşiktaş’ta mutluyum. 31 Mayıs’a kadar bekleyelim. Beşiktaş opsiyonumu kullanırsa burada kalmak istiyorum. Sonrasında Dünya Kupası’nda kendimi göstermeliyim. Ondan sonra gelebilecek tekliflere bakarız. Beşiktaş’ın çıkarlarına uyan bir teklif gelirse giderim” dedi.
 
ELİT KULÜPLERDEN TEKLİF YOK
 
Bunun üzerine Talisca ve menajeri beklemeye geçti. Brezilyalı yıldız, Valencia’ya sıcak bakmıyor. İngiltere’den de bazı teklifler aldı ama bunlar da Manchester United, Manchester City ve Chelsea gibi takımlardan değildi. Yıldız orta saha oyuncusu, hangi lige giderse gitsin şampiyonluk mücadelesinin içinde yer almak istiyor. Avrupa’nın elit kulüplerinden teklif gelmediği sürece adres değiştirmek istemiyor. Beşiktaş’ın planı ise onun bonservisini alıp, Dünya Kupası sonrasında gelecek tekliflere göre hareket etmek. (Fanatik)
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yılın Sporcusu ödülleri sahiplerini buldu!Yılın Sporcusu ödülleri sahiplerini buldu!Gillette ve Milliyet'in ortaklaşa düzenlediği 2017 Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri sahiplerini buldu.
Milano derbisinde neler kaçtı neler! Gülen yokMilano derbisinde neler kaçtı neler! Gülen yokSerie A'da Milan, sahasında Inter ile 0-0 berabere kaldı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.
Yıldırım: Bu ülkede başka türlü huzur bulamayızYıldırım: Bu ülkede başka türlü huzur bulamayızFenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde 2017 yılının en iyi spor adamı ödülünü kazanırken aldığı ödülün ardından açıklamalarda bulundu.
Muharrem Usta'dan adaylık açıklaması!Muharrem Usta'dan adaylık açıklaması!Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, bordo mavili kulüpte gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı.
Pınar Karşıyaka Final Four hayaline veda etti!Pınar Karşıyaka Final Four hayaline veda etti!FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında İspanya'nın UCAM Murcia takımına konuk olan Pınar Karşıyaka karşılaşmadan 81-72'lik mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti.
Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu!Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu!Yücel İldiz'le yollarını ayıran Eskişehirspor, Teknik Direktör Yılmaz Vural'la anlaşmaya vardı.
  • Çağlar için flaş iddia! "Premier Lig'e gidiyor"05 Nisan 2018 Perşembe 11:36
  • G.Saray'a haber gönderdi! 'Beni alın'05 Nisan 2018 Perşembe 11:35
  • Anderson Talisca, İspanyol devini reddetti!05 Nisan 2018 Perşembe 11:35
  • Gönülleri fethetti! Cami yaptırıldığını duyunca...05 Nisan 2018 Perşembe 11:34
  • Helal olsun! 'Almanya'yı seçmedim çünkü...'04 Nisan 2018 Çarşamba 23:54
  • Yanal'a ateş püskürdü! 'Sen nasıl bir insansın...'04 Nisan 2018 Çarşamba 23:50
  • Beşiktaş ve Galatasaray mahkemelik oldu!04 Nisan 2018 Çarşamba 12:26
  • Galatasaray'ın kaderi onun elinde!04 Nisan 2018 Çarşamba 12:25
  • Rıza Çalımbay'dan şaşırtan sözler! Ayrılık...04 Nisan 2018 Çarşamba 12:25
  • Volkan'dan Muslera'ya Kucka desteği!04 Nisan 2018 Çarşamba 12:24
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri