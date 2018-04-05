05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
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G.Saray'a haber gönderdi! 'Beni alın'

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G.Saray'a haber gönderdi! 'Beni alın'
Devre arasında gittiği Stoke City'de aradığını bulamayan Badou Ndiaye, Galatasaray'a haber gönderdi. Fatih Terim'in olaya sıcak baktığı belirtildi.
G.Saray'a haber gönderdi! 'Beni alın' G.Saray'a haber gönderdi! 'Beni alın' G.Saray'a haber gönderdi! 'Beni alın'

 

Milliyet'inhaberine göre; Galatasaray’dan ayrıldığı için bin pişman olan Senegalli futbolcu, durumunu sarı-kırmızılılar ile paylaştı. Badou Ndiaye’ye para ödemek istemeyen sarı-kırmızılılar, dönüşü durumunda kiralamak istiyor. Ancak bunun için de UEFA’daki pozisyon beklenecek.

Galatasaray’dan sürpriz şekilde Premier Lig ekibi Stoke City’ye giden ve bin pişman olan Badou Ndiaye’nin dönüşüne Florya’dan yeşil ışık yandı. Teknik Direktör Fatih Terim, İngiltere’de mutsuz günler geçiren Senegalli futbolcuya sıcak baktığını ifade etti.
 
Stoke City’de henüz galibiyet göremeyen Ndiaye’nin formasını giydiği Stoke City ligin dibine demir atarken, büyük ihtimal gelecek sezon Premier Lig’de boy gösteremeyecek. Bu durum, İngiltere’ye giderken büyük hayaller kuran Ndiaye’yi huzursuz etti. 27 yaşındaki futbolcu, aracılar vasıtasıyla tekrar dönmek için haber gönderdi.Terim iki yönlü orta saha futbolcusunu tekrar takımda görmek istiyor ama öncelikle kulübün UEFA’daki durumunun netleşmesini bekliyor. Galatasaray ile beraber Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek isteyen Ndiaye’nin, duyduğu pişmanlığı menajeri ve sarı-kırmızılı kulüpteki arkadaşları ile paylaştığı belirtildi.
 
Kiralama tercihi

Terim’in geri dönüşüne sıcak baktığı yıldız futbolcunun durumunun yaz döneminde masaya yatırılacağı belirtildi. Galatasaray’ın, 16 milyon euro sattığı Ndiaye için öncelikle kiralama yolunu seçeceği ve İngilizlere, “Şampiyonlar Ligi’nde kendini göstersin, iyi rakamlara satılır. Bu durumda siz de kazançlı çıkarsınız biz de” diyeceği öğrenildi.

Son olarak Ndiaye’nin Stoke City’ye satılması nedeniyle Galatasaray’ın 1 milyon euro primle ödüllendirdiği, Ndiaye’nin menajeri William’ın yeniden devreye sokulacağı belirtildi.

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