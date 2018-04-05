Pınar Karşıyaka Final Four hayaline veda etti!

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Pınar Karşıyaka, İspanya'da UCAM Murcia'ya 81-72 yenilerek Final Four hayaline veda etti.
İzmir'de ev sahibi olduğu ilk maçı 79-65 kaybederek deplasmana 14 sayılık handikapla çıkan temsilcimiz, rövanşta son periyotta bir ara 7 sayı farkla öne geçse de mağlup olmaktan kurtulamadı. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2. kez çeyrek finalde Final Four'un kapısından dönen Karşıyaka'da Kennedy'nin 18, Allen'ın 17 sayısı galibiyete yetmedi.
UCAM Murcia 81-72 Pınar Karşıyaka
SALON: Palacio De Los Deportes
HAKEMLER: Tomas Jasevicius (Litvanya) (x), Petar Obradovic (Bosna Hersek) (x), Sergiy Zashchuk (Ukrayna) (x)
UCAM MURCIA: Soko (xxx) 15, Hannah (xxx) 14, Oleson (xxx) 16, Lima (x) 3, Rojas (xx) 8, Urtasun (xx) 5, Benite (x) 2, Kloof (xxx) 12, Tumba (xx) 6
PINAR KARŞIYAKA: Waters (xx) 10, Erdi (x) 3, Mert (x), Kennedy (xxx) 18, Jones (xx) 9, Allen (xxx) 17, Banic (xx) 8, Wood (x) 2, Metin (xx) 5
1. PERİYOT: 18-12
İLK YARI: 31-29
3. PERİYOT: 52-55
5 FAUL ALAN: Metin (35.44) (Pınar Karşıyaka)