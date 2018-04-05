05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
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Yıldırım: Bu ülkede başka türlü huzur bulamayız

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Yıldırım: Bu ülkede başka türlü huzur bulamayız
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde 2017 yılının en iyi spor adamı ödülünü kazanırken aldığı ödülün ardından açıklamalarda bulundu.
Yıldırım: Bu ülkede başka türlü huzur bulamayız Yıldırım: Bu ülkede başka türlü huzur bulamayız Yıldırım: Bu ülkede başka türlü huzur bulamayız

 

İşte Aziz Yıldırım'ın aldığı ödül sonrası yaptığı konuşma;

2000'li yıllarda 3 kere aday gösterilmiştim. Bana oy verenlere, beni buraya layık görenlere teşekkür ederim. 2006 yılı itibariyle Türkiye'de başlayan FETÖ örgütünün devleti ele geçirme, rejimi bozma operasyonlarında maalesef Fenerbahçe de devletin bir kurumu olarak yer almıştır. 3 Temmuz'dan beri Fenerbahçe'de bir antidevrim yaşanmıştır.

''3 yılda bu olay aydınlatılamamıştır''

Bundan 3 yıl önce Rize'de lider olmuş Fenerbahçe takımının otobüsü kurşunlanmıştır. Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlanmış, Allah'ın yardımıyla sporcularımıza bir şey olmadan, mucize şekilde ölüm olayı gerçekleşmemiştir. 3 yılda bu olay aydınlatılamamıştır. Bu olayın faillerinin bulunarak kamuoyuna duyurulmasını bekliyoruz. Sayın İç İşleri Bakanı, sayın Cumhurbaşkanı'na buradan bu olayın faillerinin açıklanmasını istiyorum.

''Bu ülkede başka türlü huzur bulamayız''

Başka herhangi bir takım FETÖ saldırısı sonrası ayakta duramazdı. Fenerbahçe, taraftarının gücüyle ayakta durmuştur. Bu terör örgütü temizlenmediği sürece bu ülkede huzur bulamayız.

''TFF başkanına teşekkür ediyorum''

Sayın TFF başkanına teşekkür ediyorum. Barış ve kardeşliğin sağlanması için hakemler ve diğer etkenlerin en az seviyeye indirilmesi gerektiğini buradan belirtmek istiyorum.

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