Yılın Sporcusu ödülleri sahiplerini buldu!

Sporda 2017 yılının en iyilerinin belirlendiği Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri Volkswagen Arena'da düzenlendi.
Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri'ni kazanan takımlar ve isimler şu şekilde açıklandı;
Yılın Futbolcusu Ödülü: Cenk Tosun
Yılın Spor Adamı: Aziz Yıldırım
Yılın Takımı: Fenerbahçe Doğuş basketbol takımı
Yılın Antrenörü Ödülü: Zeljko Obradovic
Yılın Kadın Sporcusu: Nur Tatar Askari
Yılın çıkış yapan sporcusu: Ayşe Begüm Onbaşı
Namık Sevik Özel ödülü: Bilal Meşe
Buz Hokeyi Özel Ödülü: İklim Dilan Uygun, Tuğçe Melis Demir
Gillette Özel Ödülü: 1907 Fenerbahçe E-Spor
Gillette Gibi Sporcu Özel Ödülü: Osman Çakmak (Ampute Milli Takımı Kaptanı)
Gillette Milliyet Jüri Özel Ödülü: Karabağ Futbol Takımı