Kandil ve Sincar'a eş zamanlı baskın geliyor

Türkiye terörü bitirmeye kararlı. Her şeyi göze almış durumda. Irak’la görüşmelerde sona gelindi. Bu hedef doğrultusunda Kandil ve Sincar aynı anda basılabilir.

Artık plan-program dönemi başladı. Adım adım gidiliyor. Terör örgütünün sıkıştığı Kobani daha yakından izlenecek.

Suruç, Akçakale ve Kızıltepe'de yeni askerî üs bölgeleri kurulacak. Fırat'ın doğusunu büyüteç altına almak için. Terör örgütünü nefes alışına kadar izlemek için. Yeni hedef orası çünkü.



MENBİÇ YENİ DÖNEMİN ANAHTARI

FETÖ dostu General Votel bas bas bağırıyor.

-“Kalacağız...”

-“Gitmeyeceğiz...”

-“YPG en önemli ortağımız...”

Olacakları gördüğü için.

Türkiye Menbiç’te ABD’yi iknaya uğraşıyor. Mesafe alındı.

Tek amaç var:

PKK/YPG’yi Menbiç’ten göndermek. Bu ilk adım olacak. Olumlu sonuçlanırsa çarpan etkisi oluşturacak. Türk ve ABD ordularının iş birliği doğuya doğru ilerleyecek. Müttefiklik hukukuna dönmenin anahtarı pekâlâ Menbiç olabilir. Türkiye sonuna kadar zorlayacak…



SİNCAR VE KANDİL AYNI ANDA BASILACAK

Türkiye terörü bitirmeye kararlı. Her şeyi göze almış durumda.Irak’la görüşmelerde sona gelindi. Beraber tatbikatlar yapıldı. Dostluk bir yere kadar…İlişkiler karşılıklı çıkarlar üzerinden götürülüyor. Kandil ve Sincar aynı anda basılabilir. Eş zamanlı operasyonlar görebiliriz. Kandil’e gidilen yol Zap’tan başlayarak kontrol altına alınıyor. Bu şekilde PKK, ovada yani Kobani’de sıkıştırılmış olacak. Tüm bunlar olurken muhalefet yeni vizyon veya stratejiyi bile anlayabilmiş değil.Türkiye’nin attığı adımları doğru yorumlayamıyor. Hâlâ geleneksel kodlarla eleştirilerine devam ediyor. Yeni harekâtlar, operasyonlar çok yakında...

Bu bilgileri Batuhan Yaşar Türkiye gazetesindeki köşesinde paylaştı.