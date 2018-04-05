Bu üç kuralın futbol oyun kurallarına eklenmesinin öncesinde, pratikteki işleyişini görmek üzere genç takımların maçlarında denenmeye başladığı bildirildi.
Bunlardan bir tanesi oyuncu değişiklikleriyle ilgili olanı… Mevcut durumda oyundan çıkan futbolcu, kendisinin yerine oyuna dahil olacak ismin sahaya girmek için beklediği dördüncü hakemin bulunduğu yerden maçı terk ediyordu.
En yakın yerden terk et
Ancak sahayı terk etmede vakit geçirmeye yönelik hamleler ve sahanın en ücra yerinden, illa ki bir noktaya gidip çıkmak zorunda olunması durumunun bu vakit geçirmeye çanak tutması değişiklik ihtiyacını beraberinde getirdi. Yeni kurala göre artık oyundan alınan futbolcu, hakemin işaret edeceği en yakın yerden sahayı terk edecek.
Teknik direktöre sarı kart
Bir diğer önemli yenilik sarı kart uygulaması ile ilgili olacak. Sadece futbolculara gösterilen uyarı niteliğindeki kart bundan böyle teknik direktörlere de gösterilebilecek. Mevcut kuralda hakem teknik direktörü uygunsuz hareketleri nedeniyle direkt olarak tribüne gönderiyordu. Şimdiyse önce sarı kart gösterecek, devamında sahadan ihraç edecek.
Kale vuruşu ceza sahasına
Bir diğer değişiklik kale vuruşu (aut atışı olarak da biliniyor) ile ilgili gerçekleşiyor. Mevcut durumda kalecinin vuruşu ceza alanı dışına yapması gerekiyor. Doğrudan ceza alanı dışına çıkmazsa atış tekrarlanıyor. Yeni kural bunu kaldıracak. Örneğin rakibin yaptığı pres nedeniyle ceza alanı içine kadar gelen oyuncuya kalecisinin bu alan içinde atışı gerçekleştirme imkanı verecek. Rakip oyuncu ise kale atışı yapılıp ikinci oyuncunun ayağına top değene kadar ceza alanı dışında beklemek zorunda olacak. (Milliyet)
05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
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Artık teknik direktörler de kart görecek!
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