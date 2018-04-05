05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:06Güneş 06:35Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:39Yatsı 21:02
    • 27°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 114.449 0.41
  • Altın: 172,471 0.61
  • Dolar: 4,0392 1.08
  • Euro: 4,9529 0.81

Türkiye'yi tehdit etmişti! Duyunca geri vites yaptı

»
Afrin düştü, terör örgütü PKK/YPG ve uzantısı SDG’yi Münbiç korkusu sardı! PKK/YPG/SDG Sözcüsü Bali, tehditkar konuşmalarını unutup, ''Münbiç bizi ilgilendirmiyor. 15 Ağustos 2016’da Münbiç’teki güçlerimizi çektik'' dedi.
Türkiye'yi tehdit etmişti! Duyunca geri vites yaptı
Türkiye'yi tehdit etmişti! Duyunca geri vites yaptı Türkiye'yi tehdit etmişti! Duyunca geri vites yaptı Türkiye'yi tehdit etmişti! Duyunca geri vites yaptı

Terör örgütü PKK/PYD’yi Münbiç korkusu sardı. 58 günde Afrin’in teröristlerden temizlemesi diğer bölgelerdeki örgüt yapılanmalarının gözünü korkuttu. Düne kadar ABD ve Koalisyon Güçleri’ne güvenerek Türkiye’ye meydan okuyan hainler, Afrin’den sonra yeni oyunların peşine düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, terör örgütü YPG’nin Münbiç’ten çıkartılmaması durumunda operasyon yapılacağı sinyalini vermesi örgütte paniğe neden oldu.   

ŞEHRİ ASKERİ MECLİSE VERDİK 

ABD’nin terör örgütü YPG’ye kılıf olarak uydurduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) sözcüsü Mustafa Bali, Münbiç’in kendilerini ilgilendirmediği belirterek şu açıklamayı yaptı: Münbiç’le ilgili yapılan görüşmeler ve söylenenler bizi ilgilendirmiyor. Hedefimiz Münbiç’i DEAŞ’tan temizlemekti. Bunu yaptıktan sonra 15 Ağustos 2016’da Münbiç’teki güçlerimizi çektik. YPG olarak da şu anda orada bizim herhangi bir gücümüz bulunmuyor. ABD, orada Kürt ve Arapların yönetiminde Münbiç Askeri Meclisi adı altında bir oluşuma gitti, onlara teslim ettik.   

TÜRKİYE-ABD’NİN KONUSU  

Münbiç’te yaşananlar ya da yaşanacakların muhatabı biz değiliz, bizi ilgilendirmiyor. Oradaki muhatap DEAŞ’a karşı Uluslararası Koalisyon ve Münbiç Askeri Meclisi’dir. Dolayısıyla Münbiç konusunda Türkiye ile ABD arasında yapılan görüşmeler yapıyı ilgilendiriyor. Biz bunu ABD ve Koalisyon Güçleri’nin komutanlarına da söyledik.

Proje terör örgütü YPG/PKK’ya destek veren ABD, Münbiç’te güvenliği artırarak biri Saçu Çayı diğeri Fırat Kalkanı Bölgesinin yanı başındaki Dadat Köyü olmak üzere iki bölgesine üs kuruyor! Önceki gün servis edilen fotoğraflarda YPG ile ABD’li askerleri omuz omuza görünüyordu. 

ABD, AFRİN'DE DE AYNI ŞEYİ YAPMIŞTI

Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen terör örgütü YPG’den desteğini çekmeyen ABD, bulduğu her fırsatta örgütün arkasında olduğunu dile getirmişti. ABD’in adım atmaması üzerine Türkiye, Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı başlatmıştı. O güne kadar YPG’ye müttefikimiz diyen Washington, Türkiye’nin kararlılığı üzerine “Afrin’deki YPG’liler bizi ilgilendirmiyor. Biz zaten onlarla çalışmıyoruz’ açıklaması yapmak zorunda kalmıştı. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na davaErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na davaCumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Türkiye'yi tehdit etmişti! Duyunca geri vites yaptıTürkiye'yi tehdit etmişti! Duyunca geri vites yaptıAfrin düştü, terör örgütü PKK/YPG ve uzantısı SDG’yi Münbiç korkusu sardı! PKK/YPG/SDG Sözcüsü Bali, tehditkar konuşmalarını unutup, ''Münbiç bizi ilgilendirmiyor. 15 Ağustos 2016’da Münbiç’teki güçlerimizi çektik'' dedi.
Ömer Çelik'ten Yunan Bakan'a: AkılsızÖmer Çelik'ten Yunan Bakan'a: AkılsızAB Bakanı Ömer Çelik Fransa'da basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Kandil ve Sincar'a eş zamanlı baskın geliyorKandil ve Sincar'a eş zamanlı baskın geliyorTürkiye terörü bitirmeye kararlı. Her şeyi göze almış durumda. Irak’la görüşmelerde sona gelindi. Bu hedef doğrultusunda Kandil ve Sincar aynı anda basılabilir.
Kalın'dan yeni 'operasyon' mesajı!Kalın'dan yeni 'operasyon' mesajı!Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Kalın, S-400 füze savunma sistemlerinin 2019 yılının temmuz ayında teslim edileceğini söylerken, Tel Rıfat'a yapılabilecek ortak operasyona ilişkin de kritik değerlendirmelerde bulundu.
Zaman Gazetesi yazarlarına müebbet istemiZaman Gazetesi yazarlarına müebbet istemiKapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan davada savcı mütalaasını açıkladı.Sanıklardan Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
  • Cudi Dağı'nda şiddetli çatışma05 Nisan 2018 Perşembe 12:54
  • Timav’dan “deizm” yorumu: İmam Hatiplere algı operasyonu yapılıyor05 Nisan 2018 Perşembe 11:53
  • İlk kez ortaya çıktı! Çok çarpıcı askerlik detayı05 Nisan 2018 Perşembe 11:00
  • Gabar ve Cudi'yle ilgili kritik karar05 Nisan 2018 Perşembe 10:33
  • Almanya'dan Türkiye'ye kritik mesajlar05 Nisan 2018 Perşembe 10:00
  • Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon!05 Nisan 2018 Perşembe 09:57
  • MİT tespit etti! Çatışma çıktı05 Nisan 2018 Perşembe 09:15
  • ABD'den İncirlik ve Münbiç açıklaması05 Nisan 2018 Perşembe 09:00
  • Linç kampanyası başlattılar! Tokat gibi cevap05 Nisan 2018 Perşembe 08:45
  • Ankara'daki Suriye Zirvesi Almanları korkuttu05 Nisan 2018 Perşembe 08:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri