Zaman Gazetesi yazarlarına müebbet istemi

Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan davada savcı mütalaasını açıkladı.Sanıklardan Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Kapatılan "Zaman Gazetesi"nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan 17'si tutuklu 31 sanık hakkında açılanda davada , savcı mütalaasını açıklıyor. Mütalaada, sanıklardan Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "örgüt üyeliği" suçundan ise 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapislerini talep edildi.

24 SANIK DURUŞMAYA KATILDI

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü'nün karşısında bulunan binada 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya 17 tutuklu sanık hazır bulundu. Ayrıca tutuksuz sanıklardan Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 6 tutuksuz sanık duruşmada hazır bulundu.

"ANAYASAYI İHLAL"DEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirtti. Savcı, mütalaasında sanıklardan Ali Bulaç, Mümtazer Türköne, İbrahim Karayeğen ve Şahin Alpay'ın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "örgüt üyeliği" suçundan ise 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep etti. Savcı, mütalaasını okumaya devam ediyor.