05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:06Güneş 06:35Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:39Yatsı 21:02
    • 28°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 24°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 114.640 0.58
  • Altın: 171,916 0.29
  • Dolar: 4,0343 0.96
  • Euro: 4,9423 0.60

Kriptolara operasyon: 28 gözaltı

»
Kriptolara operasyon: 28 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 13 il ve KKTC'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
Kriptolara operasyon: 28 gözaltı Kriptolara operasyon: 28 gözaltı Kriptolara operasyon: 28 gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma  kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün  TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik, örgütün "mahrem abileri" tarafından  ankesörlü telefon ya da büfeden arandığı ve toplantılara çağrıldığı belirlenen  şüphelilerin yakalanması için operasyondüzenlendi.

Gaziantep, Ankara, Şanlıurfa, Siirt, Kars, Muş, Şırnak, Diyarbakır,  Isparta, Tokat, Adana, Edirne, Hakkari ve KKTC'de düzenlenen eş zamanlı  operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına  alındı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Süleyman Demirel'in nükleer enerjiyle ilgili sözleriSüleyman Demirel'in nükleer enerjiyle ilgili sözleri9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, nükleer teknolojinin şart olduğunu, bunları tartışmanın bile geri kalmışlığımızı gösterdiğini söylemişti.
Merasim Sokak saldırısı davasında flaş gelişme!Merasim Sokak saldırısı davasında flaş gelişme!ANKARA Merasim Sokak'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili davada esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, 9 sanık hakkında 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 700'er yıl hapis cezası istedi.
Kriptolara operasyon: 28 gözaltıKriptolara operasyon: 28 gözaltıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik Gaziantep merkezli 13 il ve KKTC'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
Üniversitede silahlı saldırı! 4 öğretim görevlisi hayatını kaybettiÜniversitede silahlı saldırı! 4 öğretim görevlisi hayatını kaybettiEskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'ndeki bir araştırma görevlisi, silahlı saldırı sonucu, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutmanı öldürdü.
Sıcak görüntü! ABD'den 'buradayız' mesajıSıcak görüntü! ABD'den 'buradayız' mesajıYPG'li teröristleri Türk ordusundan korumak için Menbiç'e asker yığan ABD, yeni üsler inşa ediyor.
ABD basınından Türkiye-Rusya-İran değerlendirmesiABD basınından Türkiye-Rusya-İran değerlendirmesiABD'li medya kuruluşu CNN, Türkiye, İran ve Rusya'nın toplantısının ABD'yi eli kolu bağlı bıraktığını, Suriye'de güç duruma düşürdüğünü yazdı.
  • Rusya'dan ABD'ye:derhal son verin05 Nisan 2018 Perşembe 15:13
  • Çakıcı davasında inanılmaz detaylar05 Nisan 2018 Perşembe 15:12
  • Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava05 Nisan 2018 Perşembe 14:38
  • Türkiye'yi tehdit etmişti! Duyunca geri vites yaptı05 Nisan 2018 Perşembe 14:00
  • Ömer Çelik'ten Yunan Bakan'a: Akılsız05 Nisan 2018 Perşembe 13:35
  • Kandil ve Sincar'a eş zamanlı baskın geliyor05 Nisan 2018 Perşembe 13:20
  • Kalın'dan yeni 'operasyon' mesajı!05 Nisan 2018 Perşembe 13:15
  • Zaman Gazetesi yazarlarına müebbet istemi05 Nisan 2018 Perşembe 13:09
  • Cudi Dağı'nda şiddetli çatışma05 Nisan 2018 Perşembe 12:54
  • Timav’dan “deizm” yorumu: İmam Hatiplere algı operasyonu yapılıyor05 Nisan 2018 Perşembe 11:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri