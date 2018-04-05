İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, gelen ilk bilgilere göre can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın çıktı. Olaya ilişkin görüntülerde, hastane binasının çatı katında alevlerin yükseldiği görülüyor. İlk görüntülerde hastaların tahliye edildiği görüldü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

PATLAMA SESLERİ GELİYOR

İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor. Bazı hastalar sedyelerle tahliye ediliyor.

İTFAİYE'DEN AÇIKLAMA: HENÜZ YARALI VE CAN KAYBI BİLGİSİ YOK

Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul İtfaiye Dairesi Başkanı, yangına 30-40 araçla yangına müdahale edildiğini ve yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

İtfaiye Daire Başkanı ayrıca, "yangında ölü ya da can kaybı bilgisi yok"derken, yoğun bakım ünitesi haricinde, bütün hastaların tahliye edildiğini belirtti.



VALİ'DEN AÇIKLAMA!



İstanbul Valisi Şahin, ''Şu ana kadar ölü noktasında üzücü haber yok. İnşallah sonuna kadar olmaz. Yoğun bakımdaki hastalardan tahliye edilebilecekler tahliye edildi. Riskli olabilecekler güvenli alanda tutuluyorlar" dedi.