İngiltere Yom Kipur Savaşından bu yana ilk kez, Ortadoğu'da kalıcı bir üs kurdu. İngiltere, Basra Körfezi'ndeki Bahreyn ülkesinde Mina Salman Limanı'nda inşa ettiği deniz üssünü bugün açtı.
Askeri üste, 500 Kraliyet Donanması personeli ile denizciler, askerler ve havacılar görev yapacak.
İngiltere, Bahreyn'deki ilk üssünü 1935 yılında kurmuştu. Bahreyn'in 1971'de bağımsızlığını kazanması üzerine ABD üssü devralmıştı.
05 Nisan 2018 Perşembe20 Recep 1439
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İngiltere yıllar sonra ilk kez Ortadoğu'da!
İngiltere Yom Kipur Savaşından bu yana ilk kez, Ortadoğu'da kalıcı bir üs kurdu.
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