Başbakan Yıldırım'dan Münbiç ve Fransa yorumu

Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Yıldırım'ın açıklamasından satırbaşları:

MEHMET ŞİMŞEK SORUSU

İddialar, dedikodular Ankara'da bitmez. Mehmet Şimşek arkadaşımız görevinin başındadır. Arkadaşlarımızın, Bakanlar Kurulu'nda ne zaman, kimi ne zaman, nasıl değişiklik yapmak istediğimizde yaparız. Ama gündemde şu anda böyle bir şey yok.

"MÜNBİÇ'İN SAHİPLERİ İTİLİYOR KAKILIYOR, DIŞARIDAN GELENLER BAŞ KÖŞEDE OTURUYOR"

Münbiç her nedense münbit bir yer. Herkes oraya hevesleniyor. ABD geldi, Fransa ayağını sürüyor. Belki başkaları da gelir. Ama kimse buranın sahiplerinin kim olduğunu sormuyor. Buranın sahipleri belli ve buranın sahipleri memleketlerinde topraklarından ediliyor, itiliyor kakılıyor. Dışarıdan gelenler de baş köşede oturuyor. Bırakın da bu insanlar kendi memleketlerinde kendi geleceklerine kendileri karar versinler.

"KİMİN GELDİĞİNİN HİÇ ÖNEMİ YOK, TERÖR VARSA BİZ TAVİZ VERMEYİZ"

(Fransa'nın Münbiç'e 50 askerini daha gönderdiği iddiası) Bizim hassasiyetimiz bellidir. İster Münbiç olsun, ister Fırat'ın doğusu ya da batısı olsun, terör tehdidi var olduğu müddetçe biz o bölgelerde hiçbir şekilde taviz vermeyiz, bu mücadeleyi sürdürürüz.

Kimin geldiğinin çok önemi yok.