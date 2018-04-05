06 Nisan 2018 Cuma20 Recep 1439
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İsrail Savunma Bakanı yine tehdit etti!

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İsrail Savunma Bakanı yine tehdit etti!
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze sınırında Filistin Toprak Günü münasebetiyle düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Filistinlileri tehdit etti.
İsrail Savunma Bakanı yine tehdit etti! İsrail Savunma Bakanı yine tehdit etti! İsrail Savunma Bakanı yine tehdit etti!

İsrail devlet radyosuna açıklama yapan Liberman, "İsrail ordusunun Gazze sınırında herhangi bir muhtemel senaryo için hazır olduğunu" ifade ederek tehditte bulundu.

ÇOK GÜÇLÜ BİR KARŞILIĞI OLACAK

Filistinlilerin düzenlediği barışçıl gösterileri provokasyon olarak niteleyen Liberman, "Filistinliler provoke etmeye, İsrail egemenliğine zarar vermeye ve İsrail güvenliğini ihlal etmeye çalışırsa bunun, askerlerimiz tarafından verilecek çok güçlü bir karşılığı olacak." dedi.

GAZZE'Yİ İŞGAL ETME GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK

Ordunun cuma gününden bu yana aşırı güç kullanmasına işaret eden Liberman, aynı şekilde karşılık vermeye devam edeceklerini belirterek, tansiyonu yükseltme, Gazze'yi işgal etme ya da askeri bir operasyon düzenleme niyeti taşımadıklarını iddia etti.

İsrail ablukası altındaki Gazze sınırında gösteri düzenleyen sivillerin masum insanlar olmadığını iddia eden Liberman, Hamas'ı eleştirerek, sınırda provokasyon yaptığını ileri sürdü.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'un haberine göre de Liberman bugün Gazze sınırındaki güvenlik durumunu görüşmek ve oradaki güçleri artırmak için Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'la bir araya gelmişti. 

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 21 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazlası yaralandı.

Filistinliler barışçıl gösterilerine 6 hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

TOPRAK GÜNÜ NEDİR?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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