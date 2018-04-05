Trump-Netanyahu görüşmesinde Suriye gerginliği

Trump ile Netanyahu arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde Suriye konusunda gerginlik yaşandığı öne sürüldü. Suriye'den çekilme kararı konusunda Netanyahu'nun Trump'a baskı yaptığı ve görüşmede ortamın bir anda gerildiği belirtiliyor.

ABD Başkanı ile İsrail Başbakanı Trump arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde Suriye'den çekilme konusunun da gündeme geldiği ortaya çıktı. NETANYAHU TRUMP'I İKNA ETMEYE ÇALIŞTI Daily Sabah muhabiri Ragıp Soylu'nun aktardığına göre; AP'ye konuşan ABD'li bir yetkili, görüşmede Trump'ın, Suriye'den çekileceğini Netanyahu'ya da söyledi. Ancak Netanyahu Trump'ı ikna etmeye çalıştı. GÖRÜŞMEDE GERGİN ANLAR ABD'li yetkiliye göre, görüşmenin bu noktası oldukça gergin geçti. BEYAZ SARAY KONUYA DEĞİNMEMİŞTİ Trump-Netanyahu görüşmesinin ardından Beyaz Saray açıklama yapmış, ancak açıklamada, "çekilme" konusuyla ilgili bir bilgi verilmemişti.