06 Nisan 2018 Cuma20 Recep 1439
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Üniversitede katliam yapan saldırganın ilk ifadesi

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Üniversitede katliam yapan saldırganın ilk ifadesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın ön ifadesi ortaya çıktı.
Üniversitede katliam yapan saldırganın ilk ifadesi Üniversitede katliam yapan saldırganın ilk ifadesi Üniversitede katliam yapan saldırganın ilk ifadesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

Katliam sonrası öğrenciler ve üniversite personeli büyük şok yaşadı. Fakültedeki sınavlar ertelendi. Volkan Bayar'ın aynı fakültede öğretim görevlisi olan eşi Saadet Aylin Bayar da gözaltına alındı. Öte yandan Eskişehir Valisi Özdemir Çakanak, Bayar'ın emniyetteki ilk ifadesini açıkladı.

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SALDIRGANIN ÖN İFADELERİ

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın ESOGÜ’de 4 kişinin öldürülmesi ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Vali Özdemir Çakacak gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 savcının soruşturmayı yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:

"Savcılarımız gerekli incelemeyi yapıyorlar. Olayın faili araştırma görevlisi Volkan B., emniyette ilk ön ifadesinde şu ifadede bulunmuştur; Volkan B. hakkında kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiası ile Yasir Armağan tarafından şikayet edilmiş. Ve üniversite rektörlüğü tarafından hakkında idari soruşturma açılmış.

Yürütülen soruşturma kapsamında soruşturmacı bunların savunmasını almak üzere bir yazı yazıyor ve 19 Nisan’da şu odada bulunup, savunmanızı vermenizi rica ediyorum diyor. Bugün bu zarf eline geçince eşini de çağırıyor zarfı okuyor. Ve zarfı okuduktan sonra sinirlendiğini aşağıda otoparkta bulunan aracına inerek bulundurma ruhsatlı silahını alarak önce Yasir Armağan’ın odasına gelerek ateş ettiğini ve öldürdüğünü daha sonra da diğer odalara giderek olayı işlediğini ifade etmiş.

Bu bilgiyi açıklamak istedik. Çünkü olay çok farklı yönlere çekilmek isteniyor. Başta da belirttiğimiz gibi başsavcımız olaya el koydu. Olay tüm detaylarıyla birlikte ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Üniversite rektörlüğümüz cenazeler için çalışma yapıyor. Olayı gerçekleştiren Volkan B’nin eşi de emniyet tarafından gözaltına alınmıştır."

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