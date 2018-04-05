İlk denemede pisti pas geçen uçak havada 20 dakika tur attıktan sonra dördüncü seferde piste iniş yaptı. HEAŞ'a bağlı itfaiye ekiplerinin kontrolünde inişini gerçekleştiren uçak, park pozisyonuna alındı.
Bu süre içerisinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara 15 dakikalığına kapatıldı. Havalimanında uçuşlar 21.20 itibari ile tekrar başlatıldı.
06 Nisan 2018 Cuma20 Recep 1439
- PKK'lılar Avrupa Konseyi binasına saldırdı!Google'da isyan! ABD ordusu için çalışmayalımAB'de Türkiye'ye verilecek 3 milyar tartışmasıFlapları açılmayan uçak hava trafiğini durdurduİran duyurdu! Düşen Türk jetindeki FDR hafızası bulunduÜniversitede katliam yapan saldırganın ilk ifadesiTrump-Netanyahu görüşmesinde Suriye gerginliğiErmenistan’dan Türkiye-Rusya yorumu: Dikkatle izliyoruzPentagon’dan Trump’ın açıklamasına tepki: Çekilme iddiası dedikoduÇakır'ın Dünya Kupası'nda kazanacağı müthiş rakam
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 05:04 Güneş 06:33 Öğle 13:13 İkindi 16:48 Akşam 19:40 Yatsı 21:03
- 11°C Adana
- 10°C Adıyaman
- 11°C Afyon
- 4°C Ağrı
- 13°C Amasya
- 11°C Ankara
- 14°C Antalya
- 9°C Artvin
- 17°C Aydın
- 14°C Balıkesir
- BIST: 114.948 0.85
- Altın: 172,821 0.82
- Dolar: 4,0424 1.16
- Euro: 4,9465 0.68
Flapları açılmayan uçak hava trafiğini durdurdu
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Flapları açılmayan uçak hava trafiğini durdurduDUBAİ-İstanbul seferini yapan FlyDubai Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş yaptığı sırada flap arızası yaşadı.
Üniversitede katliam yapan saldırganın ilk ifadesiEskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 4 kişiyi öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar'ın ön ifadesi ortaya çıktı.
Hakkari'de askeri araç devrildi: 17 yaralıHakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu biri ağır 17 güvenlik korucusu yaralandı.
Başbakan Yıldırım'dan Münbiç ve Fransa yorumuBaşbakan Binali Yıldırım, Moğolistan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı.
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın!İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, gelen ilk bilgilere göre can kaybı yaşanmadığını söyledi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Mısır'da ilginç yorum! Türk dizileri tehdit ediyor
- Mehmed dizisinde bir skandal daha!
- 'Behram Paşa’ ve kardeşleri için kritik gelişme
- Teröristin üzerinde yakalanmıştı! Paha biçilemiyor
- İbrahim Kalın'dan 'selfie çeken asker' açıklaması!
- Diriliş Ertuğrul'daki ayrılık herkesi üzdü
- Genç kızın saçını kazıyıp eve hapsetti!
- Gönülleri fethetti! Cami yaptırıldığını duyunca...
- Harekatın ruhu nesilden nesile aktarılacak
- O ölürse Türkiye’de gelecek kalmaz ki...
- Sema'nın ölümü herkesi kahretti!
- FETÖ sanığı: Hadise tanık olarak dinlensin
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.