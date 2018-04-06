PKK'lılar Avrupa Konseyi binasına saldırdı!

Edinilen bilgiye göre, Konseyin birçok kuruluşunun çalışmalarını sürdürdüğü Agora binasına zorla giren terör örgütü yandaşları polisle çatışarak binaya zarar verdi.

30 KİŞİLİK GÜVENLİK DUVARINI AŞTILAR, BİNAYA ÖCALAN DÖVİZİ ASTILAR

Yaklaşık 30 kişinin güvenlik kontrolünü aşarak Avrupa Konseyinin ek binası Agora'ya girerek, 600'e yakın kişinin çalıştığı binaya terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması yönünde bir döviz astıkları belirtildi.

TERÖR YANDAŞLARI ÇOK SIKI KORUNAN GÜVENLİK DUVARINI NASIL AŞTI?

Terör örgütü yandaşlarının çok sıkı korunan ve manyetik kartlarla açılan güvenlik bariyerini nasıl geçtikleri bilinmezken, çevredeki Fransız polisinin gruba geç müdahale ettiği ifade ediliyor.

BİNANIN CAMLARINI KIRDILAR, ÇALIŞANLAR BAŞKA KATLARA GÖTÜRÜLDÜ

Binanın camlarını kıran terör örgütü yandaşlarının, ardından polisin müdahalesiyle uzaklaştırıldığı, çalışanların ve eğitim için Agora binasında bulunan birçok ülkeden uzmanın ise güvenlik önlemi çerçevesinde binanın başka katlarına götürüldüğü öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE SALDIRMIŞLARDI

PYD/PKK yandaşları daha önce de Avrupa Konseyi binalarına saldırıda bulunmuş ve maddi hasar vermişti.

Konseyin girişindeki araç parkında terör örgütü bayrakları ve PKK elebaşı Öcalan posterleriyle uzun zamandan bu yana toplanarak gösteri düzenleyen PYD/PKK yandaşlarına Fransız makamlarının müdahalede bulunmaması tepkiye neden olmuştu.