Fıtır sadakası miktarı belli oldu

Fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından verilmesi, mevcud sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2018 yılı ramazan ayının başlangıcından 2019 yılı ramazan ayı başlangıcına kadar olan sürede 19 lira belirlenmesine karar verildiği aktarıldı. Belirlenen bu miktarın, “asgari miktar” olduğu, fıtır sadakasında verilecek miktar konusunda üst sınır bulunmadığı ifade edildi.

BELİRLENEN ASGARİ MİKTAR

Bu konuda idealin, herkesin kendi hayat standardına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir miktar vermesi olduğu aktarıldı. Söz konusu miktarın, gıda yardımı veya nakdi olarak da ödenebileceğine dikkati çekildi.