06 Nisan 2018 Cuma21 Recep 1439
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BM’de Rusya-İngiltere gerilimi: Ateşle oynuyorsunuz üzüleceksiniz!

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, İngiltere ile yaşanan ajan krizinde Londra'nın Rusya'nın diğer ülkelerle ilişkilerini ''zehirlediğini'' belirterek, ''Ateşle oynuyorsunuz, üzüleceksiniz.'' dedi.
BM’de Rusya-İngiltere gerilimi: Ateşle oynuyorsunuz üzüleceksiniz!
BM’de Rusya-İngiltere gerilimi: Ateşle oynuyorsunuz üzüleceksiniz! BM’de Rusya-İngiltere gerilimi: Ateşle oynuyorsunuz üzüleceksiniz! BM’de Rusya-İngiltere gerilimi: Ateşle oynuyorsunuz üzüleceksiniz!

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebiyle İngiltere'nin Salisbury kentindeki eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayındaki suçlamaları görüşmek üzere toplandı.  

Rusya ve İngiltere'nin BM Daimi Temsilcileri, BM Güvenlik Konseyinde  Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayında birbirlerine karşılıklı suçlamalar yöneltti. 

'ATEŞLE OYNUYORSUNUZ, ÜZÜLECEKSİNİZ'

Rus Büyükelçi Nebenzia, eski çifte ajan Skripal ile kızı Yulia'yı Rusya'nın zehirlediği suçlamalarını reddederek, ''Londra diğer ülkelerle ilişkilerimizi zehirlemeye başladı.'' dedi. 

İngiltere'yi Rusya'ya karşı propaganda savaşı yürütmekle suçlayan Nebenzia,''Daha iyi bir sahte hikaye ortaya atamaz mıydınız?'' dedi. 

Nebenzia, ''Ateşle oynuyorsunuz, üzüleceksiniz.'' uyarısında bulundu. 

İNGİLTERE'DEN CEVAP!

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce ise Rusya'yı devlet destekli suikastlar düzenlemekle suçladı. 

İngiltere'nin gizleyecek hiçbir şeyi olmadığını belirten Pierce, ''Kimyasal silah kullanımı soruşturmalarını engelleyen bir ülkeden ders alacak değilim.'' dedi. 

Pierce, Rusya'nın sağlık durumu iyiye giden ajan Skripal'in kızı Yulia ile görüşme talebini aldıklarını ve Yulia'nın vereceği cevabı beklediklerini sözlerine ekledi.

İki ülke arasındaki kriz çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın 4 Mart’ta Salisbury kentinde zehirlenmesinin ardından İngiltere'nin Rusya'yı suçlamasıyla başlamıştı. İngiltere 23 Rus diplomatı, Rusya da İngiltere'ye cevap olarak 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.

İngiltere'nin girişimleri sonucunda bazı Batı ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

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