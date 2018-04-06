Öldürülen teröristin İsrail bağlantıları

PKK’nın “kırmızı listede” 4 milyon ödülle aranan elebaşı Medeni Sayılgan, Tunceli’deki operasyonda öldürüldü.

“Panzer Kemal” kod adlı Sayılgan, İsrail’in Mavi Marmara katliamından 3 saat önce İskenderun’da 7 askerin şehit olduğu saldırının talimatını veren teröristti. Amanos ekibinin daha sonra İsrail bağlantıları çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Jandarma Komutanlığı’nın Tunceli Pülümür ilçesinde düzenlediği ortak operasyonda PKK’lı 7 terörist etkisiz hale getirildi. Cobra tipi helikopterlerin de destek verdiği operasyonda, güvenlik güçlerinin hedefinde olan terörist grup ile kısa süreli çatışma yaşandı.

BAŞINA 4 MİLYON TL ÖDÜL KONULMUŞTU

Etkisiz hale getirilen teröristlerden kırmızı listede bulunan 'Panzer Kemal' kod adlı Medeni Sayılgan’ın, 2010 yılında İskenderun’da gerçekleşen roketatarlı saldırının talimatını veren PKK’lı olduğu ve başına 4 milyon TL ödül konulduğu öğrenildi. Sayılgan'ın, bu olay dahil 16 ayrı terör suçundan arandığı kaydedildi. Diğer teröristlerden birinin turuncu listede yer alan örgütün sözde "Nazımiye Sorumlusu" "Mahir" kod adlı Cihan Kıt (30) olduğu öğrenilirken, diğerlerinin ise Aranan Teröristler Listesi'nin gri kategorisinde bulunan "Baran" kod adlı Haydar Gül "Soro Amed" kod adlı Mehmet Reber Çetin ve "Harun Munzur" kod adlı Maşallah Malazgirt olduğu belirtildi.

SALDIRI 3 SAAT ARAYLA

Operasyonda, teröristlerden 2 M-16, 5 kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG 7 roketatar, ele geçirildi. PKK’lı terörist Medeni Sayılgan’ın, 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail saldırısından 3 saat önce İskenderun Deniz İkmal Destek Komutanlığı'na düzenlenen roketatarlı saldırısının talimatını veren terörist olduğu öğrenildi. O gün, İsrail askerleri Mavi Marmara'ya baskın yapmış ve insani yardım gönüllüsü 9 Türk vatandaşını katletmişti. Bu katliamdan 3 saat önce ise PKK'lı teröristler İskenderun'da 7 askeri şehit etmişti. Birkaç saat arayla gerçekleşen saldırıların ardından İsrail-PKK bağlantısı gündeme gelmişti.

AMANOSLAR SALDIRISININ ARDINDAN ANLAŞILDI

Bu saldırının ardından, İsrail-PKK bağlantısı 2011 yılında PKK’nın 'özel kuvvet' olarak adlandırılan Amanoslar ekibine yönelik Mersin’de düzenlenen operasyonda gün yüzüne çıkmıştı. Ardından, Adana'da başlatılan soruşturma, terörist ilişkilerinin yanı sıra Mavi Marmara davası üzerinden PKK-İsrail bağlantısını açığa çıkarmıştı. 2010 yılı içerisinde 15 eylem gerçekleştiren ve Hatay'ın İskenderun ile Dörtyol ilçelerinde 6 asker 4 de polisi şehit eden PKK’lı grup, Mersin'in Aydıncık ilçesinde yakalanmıştı. Yakalanan teröristler arasında İsrail bağlantısıyla dikkat çeken sözde grup lideri Fırat Siverek kod adlı K.Y.’de bulunuyordu. Sorguya alınan teröristler ilk etapta konuşmasa da, K.Y. dışında herkes terörist faaliyetlerini anlatmıştı.

İTİRAFÇI KEŞFİ ANLATMIŞTI

Amanoslar ekibine yönelik 2011'de Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 'Özgür Murat' kod adlı Barış Kızılçay ile 'Erdal Zaza' kod adlı Bayram Daimi, etkin pişmanlıktan yararlanmıştı. Daimi, ifadesinde İskenderun saldırısını anlatmış ve şu bilgileri vermişti: "Bu eylemin keşfi yaklaşık 1-2 yıl önce kameralara çekilerek yapılmıştı. Eylem talimatını Panzer Kemal kod adlı Medeni Sayılgan vermiştir."

TALİMAT TEL AVİV'DEN

Adana’da savcılığa ifade veren teröristler, elebaşları K.Y.'nin sık sık İsrail'e gidip geldiğini söylemişti. Yapılan istihbarat çalışmaları da K.Y.'nin o dönem yaklaşık 8 yıldır ilişki halinde olduğu İsrail'de 1 yıl boyunca yaşadığını kanıtlamıştı. Hatta K.Y.’nin İsrail’de devlet kurumları ve yetkilileri ile görüşmeler yaptığı tespit edilmişti. Bunların üzerine K.Y.'nin İsrail bağlantısı üzerine araştırmalarını derinleştiren savcılık, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Mavi Marmara davasına ilişkin soruşturmayı mercek altına almış ve savcılığı, İskenderun'da deniz üssüne saldıran teröristler ile Mavi Marmara baskınını gerçekleştiren İsrail arasında bazı bağlantılar tespit ettiğini bildirmişti. PKK-İsrail bağlantısına ulaşan savcılık, Mavi Marmara baskınına ilişkin tüm delil ve ifadeleri içeren dosyayı İstanbul'dan istemişti.