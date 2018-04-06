ABD'den Türkiye'ye teklif! Birlikte üretelim

ABD yönetimi, Patriot hava savunma sisteminin Türkiye’ye olası satışına ilişkin ortak üretim ve ortak geliştirme yöntemlerini içeren bir “niyet muhtırası” taslağını Ankara'ya sundu.

Türkiye’yi Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almaktan vazgeçirmeye çalışan ABD yönetiminin Ankara’ya sürpriz bir teklif sunduğu ortaya çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Büyükelçi Tina Kaidanow, geçen hafta Ankara’yı ziyaret etti. Kaidanow, “Cazip bir teklif sunacağım”açıklaması yapmış ancak ayrıntı vermemişti. ABD’nin teklifini ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi anlattı:

YENİ TEKLİF PAKETİ:

Kaidanow, Patriot hava savunma sisteminin Türkiye’ye olası satışına ilişkin “güncellenmiş fiyat” önerisinin yanı sıra ABD yönetiminin hava ve füze savunma sistemi konusunda birlikte çalışmaya olan ilgisini tasdik eden ortak üretim ve ortak geliştirme yöntemlerini de içeren bir “niyet muhtırası”taslağı sundu.

S-400 ENDİŞESİ

Büyükelçi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 tedarik etmesine ilişkin olarak ABD’nin duyduğu endişeyi samimi ve açık bir dille vurguladı: “Türkiye’nin hava savunmasını geliştirmek istemesini anlıyor ve takdir ediyoruz. Ancak tüm NATO ülkelerinin NATO sistemleriyle çalışabilen askeri teçhizata sahip olmaları gerekir. Bir Rus sistemi bu standardı karşılamaz. Bu türlü bir tedarik aynı zamanda NATO’nun Varşova Zirvesi’nde alınan ‘Halihazırda sahip olunan Rusya kaynaklı askeri teçhizata bağımlılıktan ulusal çabalarla uzaklaşılsın’ kararıyla da bağdaşmamaktadır.”

YAPTIRIM YASASI

“Türk hükümet yetkilileriyle yaptığımız çok sayıdaki görüşmede, S-400 tedariki konusundaki endişelerimizi vurguladık. Bu konunun, Türkiye’nin ABD ve NATO ile savunma ilişkileri üzerindeki etkilerine ilave olarak, dışişleri bakanlığımız ‘Amerika’nın Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası’nın (CAATSA) uygulanmasını da çok ciddiye almaktadır. CAATSA’nın 231. bölümündeki listede yer alan Rusya kuruluşlarıyla savunma ile ilgili herhangi bir alışveriş yapmaktan vazgeçmeleri yönünde Türk hükümetine baskı yapmaya devam ediyoruz.”