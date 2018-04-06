06 Nisan 2018 Cuma21 Recep 1439
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Sisi Türkiye'yi hedef aldı! Dizileri kaldırdı

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Darbe ile başa geldikten sonra yaptığı seçimde yüzde 97 oy alarak Cumhurbaşkanı olan diktatör Sisi'nin Mısır'ı, Türkiye'yi hedef aldı. Mısır'da Türk dizileri yasaklandı.
Sisi Türkiye'yi hedef aldı! Dizileri kaldırdı
Sisi Türkiye'yi hedef aldı! Dizileri kaldırdı Sisi Türkiye'yi hedef aldı! Dizileri kaldırdı Sisi Türkiye'yi hedef aldı! Dizileri kaldırdı

Trump ile 3 gün önce telefon görüşmesi yapan darbeci Sisi, sadece Cumhurbaşkanı seçildiği için tebrik edilmekle kalmamış. Mısır'da yapılan bir konsferansta Türk dizilerinin toplum için tehdit olduğu söylenirken, önemli bir özel televizyon kanalı da dizilerin kaldırılması için emir aldığını açıkladı.

"TÜRK DİZİLERİ İÇİN DOĞRUDAN EMİR ALDIK"

Ortadoğu'daki en büyük özel TV ağlarından biri olan MBC, gelen tepkiler üzerine, pazartesi günü "Türkiye ile Arap ülkeleri arasında artan gerilimin ardından Türk dizilerini yayınlamayı durdurması yönünde doğrudan emir aldığını" açıkladı.

"TOPLUMA GERÇEK BİR TEHDİT"

"Türk dizileri Mısır’ın istikrarını tehdit ediyor. Bunların topluma gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Arapça'nın zarar görmesinin sebebi budur" iddiasında bulunan Rektör Yardımcısı, diğer yandan El Ezher Tercüme Merkezi'nde artık yeni bir fikri tatbik edeceklerini söyledi.

İNGİLİZ GAZETESİ DOĞRULADI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yayın yapan İngilizce gazete The National'ın haberine göre, MBC, bünyesindeki tüm kanallara talimat göndererek ikinci bir emre kadar Türk dizilerini yayından kaldırmalarını istedi. Haberde ani olduğu belirtilen bu kararın arkasındaki nedenler henüz bilinmediği vurgulandı.

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