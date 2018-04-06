Yakalanan teröristler her şeyi itiraf etti!

Afrin'de sağ olarak yakalanan teröristlerin verdiği ifadeler kan dondurdu. Terör örgütü PKK/YPG'li teröristler bölge halkına kurdukları alçak tuzakları ve yaptıkları akıl almaz işkenceleri anlattı. Son 10 günde halkın, Kafer Çil, Birka, Alicaro ve Hamoraco yerleşim yerlerinde teslim ettiği, 2'si kadın 8 terörist, halka nasıl zulüm ettiklerini detaylarıyla anlattı:
Delil Rojova: "Bize 'Bizim yanımızda değil Türkiye'nin yanında yer alanları çoluk çocuk demeyin kurşuna dizin. Birkaç tanesinin ayaklarına bomba bağlayın ve herkesin göreceği yerde uzaktan kumandayla patlatın ki ibret olsun. Sonlarının böyle olacağını görüp yanımızda yer alsınlar' talimatı verdiler."
4'Ü ÇOCUK 11 SİVİLİ VURDU
Bedir Afrin: "Asker sınırdan içeriye girince başımızdaki Welat Temir bize 'Sizin yanınızda olmayanların ağlayıp yalvarmalarına aldırış etmeyin. Siz onlara acırsanız, ben de size acımam kafanıza sıkarım."
Hemze Sipan: "Afrin'in girişinde 80 kişilik grubu toplayan Ehmed Baran kod adlı terörist, 'Arkanızda yaralı bırakmayın. Namluyu karnına dayayın tetiğe basın' diye talimat verdi."
Numan Zehlen: "Cinderesi'nden 20 arkadaş bizi Afrin'e gönderdiler. 'Yollarına mayın döşeyin. Üzerlerine el yapımı patlayıcı atın. Halkın bölgeyi terk etmesine asla müsaade etmeyin' dediler. Ben ateş etmedim ama 2'si kadın 4'ü çocuk 11 sivili yanımdaki Argeş Cano kod adlı terörist kurşuna dizdi."
Şiyar El Recep: "Dış mahallelerin birinde eşyalarını motosikletine yüklemiş gitmeye hazırlanan aileyi ikna edemedik. Üzerlerinde bulunan para ve 2 altını aldıktan sonra kafalarına ateş ettik. Bir başka evde ise erkekler yoktu. Yanımda bulunan kişiler kadınlar kaçmasın diye ayaklarının altını bıçakla kestiler."
YAŞLI KADININ TORUNUNA TECAVÜZ
Hogir Çiya: "3 yıl önce çatısında bulunduğumuz evin içine girdi. Yaşlı bir kadın ile torunum dediği 14-16 yaşlarında bir kız vardı. Yaşlı kadın, 'Türk askeri gelecek. Sizden kurtulacağız' deyince yanımdaki, yaşlı kadının torununu çatıya çıkardı. Yukarı çıkıp baktığımda, kızı üstü çıplak, boğazına kemer bağlanmış cansız yatarken gördüm. Niye yaptın diye kızdığımda da beni öldürmekle tehdit etti."
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Yakalanan teröristler her şeyi itiraf etti!
Afrin'de sağ olarak yakalanan teröristlerin verdiği ifadeler kan dondurdu. Terör örgütü PKK/YPG'li teröristler bölge halkına kurdukları alçak tuzakları ve yaptıkları akıl almaz işkenceleri anlattı. Son 10 günde halkın, Kafer Çil, Birka, Alicaro ve Hamoraco yerleşim yerlerinde teslim ettiği, 2'si kadın 8 terörist, halka nasıl zulüm ettiklerini detaylarıyla anlattı:
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