06 Nisan 2018 Cuma21 Recep 1439
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Suudi medyası duyurdu! Katar’ı ana karadan ayıracak

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Suudi medyası, sınır boyunca yeni bir kanal kazılarak Katar'ın ana karadan tamamen ayrılacağını duyurdu.
Suudi medyası duyurdu! Katar’ı ana karadan ayıracak
Suudi medyası duyurdu! Katar’ı ana karadan ayıracak Suudi medyası duyurdu! Katar’ı ana karadan ayıracak Suudi medyası duyurdu! Katar’ı ana karadan ayıracak

Amerika'nın verdiği talimatlar doğrultusunda politikaların belirlendiği Suudi Arabistan'da; Katar ve Türkiye düşmanlığı açıktan yürütülmeye başlandı.

Kraliyet tarafından verilen talimatlar doğrultusunda Türk dizilerinin bile yasaklandığı ülkede, Katar'a yönelik baskılar da devam ediyor.

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BU NEYİN NEFRETİ

Suudi yetkililerin Katar'a için yaptığı son plan ise çılgınca. Suudi medyasında çıkan habere göre; Katar'ın ana karadan ayrılması için yeni bir proje hazırlandı.

PROJENİN DETAYLARI

1 yıl içerisinde uygulamaya sokulması beklenen projenin detayları da belli oldu. Kanal, 60 kilometre uzunluğunda, 200 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olacak.

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