06 Nisan 2018 Cuma21 Recep 1439
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İkinci dalga başladı: Çok sayıda gözaltı var...

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İkinci dalga başladı: Çok sayıda gözaltı var...
FETÖ'nün hakim-savcı adayları için açtığı evlere ilişkin soruşturmada aralarında avukatların da olduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İkinci dalga başladı: Çok sayıda gözaltı var... İkinci dalga başladı: Çok sayıda gözaltı var... İkinci dalga başladı: Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün hakim-savcı aday adaylarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonu başladı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 13'ü avukat 38 kişi için 18 ilde eş zamanlı baskınlar düzenleniyor.

 

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