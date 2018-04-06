İkinci dalga başladı: Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün hakim-savcı aday adaylarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonu başladı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 13'ü avukat 38 kişi için 18 ilde eş zamanlı baskınlar düzenleniyor.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün hakim-savcı aday adaylarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonu başladı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 13'ü avukat 38 kişi için 18 ilde eş zamanlı baskınlar düzenleniyor.