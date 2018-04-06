İşte TDV'nin yeni genel müdürü

Ülkemizde ve dünyanın mazlum coğrafyalarında gerçekleştirdiği faaliyetlerle milletimizin iyilik eli olan Türkiye Diyanet Vakfının yeni genel müdürü Mehmet Savaş Polat oldu.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti kararıyla vakıf genel müdürü olarak atanan Polat, görevine başladı.

Mehmet Savaş Polat, 1974 yılında İstanbul’da doğdu. Mardin İmam-Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde memuriyet hayatına başlayarak kısa bir süre imam-hatip olarak görev yaptı. Pakistan'ın başkenti İslamabad şehrinde Uluslararası İslam Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hukuk ve İslam Hukuku alanında lisans eğitimi aldı.

Yurtdışında özel sektörde idarecilik görevlerinde bulundu. 2004 – 2011 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Dubai'deki Bölge Tanıtım Ofisi'nde Türkiye’nin turizm ve kültürel tanıtımlarının uluslararası ve bölgesel alanda yapılmasında görev aldı.

2012 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve ilgili daireler ile başkanlık makamı arasındaki koordinasyonu yürüttü. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından icra edilen pek çok uluslararası etkinlik ve ilmi faaliyetin koordinasyonunu üstlendi. Başkanlığın Müslüman Ülke ve Topluluklar Dairesinde, 120 ülkeden oluşan geniş bir coğrafyaya yönelik stratejik çalışmalar ve işbirliği planlamalarında, heyet ziyaretleri ve ikili görüşmelerin koordinesinde yer aldı. Başbakan Yardımcılığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı makamlarının üst düzey yabancı heyetlerle ve ülkemizde görevli yabancı misyon temsilcileri ile gerçekleştirilen ikili görüşmelerinde Arapça ve İngilizce tercümanlık ve raportörlük yaptı.

Bir süre Başkanlık bünyesindeki görevinden ayrılarak, Ankara Barosuna kayıtlı olarak Serbest Avukatlık yapan Mehmet Savaş Polat, Suriyeli mülteciler başta olmak üzere pek çok yabancıya hukuki destek sağladı. Adalet Bakanlığı Adalet Komisyonu, Arapça ve İngilizce dillerinde Mütercim Bilirkişi olarak da görev aldı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Savaş Polat, çok iyi derecede İngilizce ve Arapça, orta derecede de Urduca bilmektedir.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetinin 19.03. 2018 tarihli ve 1579 / 6 sayılı kararı ile 04.04.2018 tarihinden itibaren Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü görevine atandı.