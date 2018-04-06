06 Nisan 2018 Cuma21 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:04Güneş 06:33Öğle 13:13İkindi 16:48Akşam 19:40Yatsı 21:03
    • 27°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 114.883 -0.06
  • Altın: 172,758 -0.04
  • Dolar: 4,0514 0.22
  • Euro: 4,9596 0.26

Mohamed Salah'ın dikkat çeken karesi!

»
Bu sezon Premier Lig ekibi Liverpool ile tarihi bir sezon geçiren Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın Roma'da oynadığı dönemde çekilen bir fotoğraf karesi ortaya çıktı.
Mohamed Salah'ın dikkat çeken karesi!
Mohamed Salah'ın dikkat çeken karesi! Mohamed Salah'ın dikkat çeken karesi! Mohamed Salah'ın dikkat çeken karesi!

Mısırlı bir müslüman olan Salah, maç ve kamp seyahatlerinde Kur'an-ı Kerim'i yanından ayırmayan bir insan aynı zamanda. Gol sevinçlerinde secdeye gitmesiyle İngiltere'deki küçük çocukların fenomeni haline gelen Salah, büyük bir kesimi futboluyla ve kişiliğiyle etkiliyor.

Bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 43(lig, şampiyonlar ligi, kupa) maçta 38 gol atıp 13 de asist yapan Salah, İngiltere'de rekorları altüst ediyor.

Salah'ın bu formu, bazı İngiliz taraftarların 'Böyle devam ederse onun için Müslüman olurum' yorumlarını da beraberinde getirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE 1 MİLYON OY ALDI

Liverpool'da bu yıl sergilediği futbolla tüm dünyanın beğenisini kazanan Mohamed Salah, ülkesi Mısır'da aday olmadığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 1 milyonun üzerinde oy topladı.

Mısırlı vatandaşlar, Abdülfettah es-Sisi'nin yeniden seçildiği cumhurbaşkanlığı yarışında mevcut iki adayın isimlerinin üstünü çizerek oy pusulalarına Salah'ın adını yazdı.

UYUŞTURUCUYA KARŞI BÜYÜK SAVAŞÇI

Mohamed Salah, ülkesi Mısır'da 'uyuşturucudan uzak dur' isimli kampanyada görev almıştı. Salah'ın oynadığı kamu spotları sonrası ülkede rehabilitasyon merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %400 arttığı açıklandı.

'MÜSLÜMAN OLACAĞIM' TEZAHÜRATI

Liverpool taraftarı, Mısırlı yıldız için 'Onun için Müslüman olup bir camide oturacağım' sözlerini içeren bir tezahürat yapmıştı.

İşte o bestenin sözleri;

Mo Salah la la la la
Senin için yeterince iyiyse
Benim için de yeterince iyi
Birkaç gol daha atarsa
Ben de Müslüman olup
Bir camide oturacağım
Olmak istediğim yer orası

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Mohamed Salah'ın dikkat çeken karesi!Mohamed Salah'ın dikkat çeken karesi!Bu sezon Premier Lig ekibi Liverpool ile tarihi bir sezon geçiren Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın Roma'da oynadığı dönemde çekilen bir fotoğraf karesi ortaya çıktı.
Çakır'ın Dünya Kupası'nda kazanacağı müthiş rakamÇakır'ın Dünya Kupası'nda kazanacağı müthiş rakam2018 Dünya Kupası'na sayılı günler kala hakemlerle ilgili flaş bir detay ortaya çıktı.Cüneyt Çakır'ın Dünya Kupası'ndan kazanacağı ücret belli oldu.
18'lik Berke'ye dünya devi talip oldu!18'lik Berke'ye dünya devi talip oldu!Altınordu'nun 18 yaşındaki genç kalecisi Berke, dünya devlerini peşine takmayı başardı. İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Altınordu'nun 18 yaşındaki kalecisi Berke Özer'i kadrosuna katmak istiyor.
Artık teknik direktörler de kart görecek!Artık teknik direktörler de kart görecek!Futbol oyun kurallarında bir çok değişikliği tedavüle sokmaya hazırlanan FIFA’nın, ilk olarak üç yeni kuralı getirmeye hazırlandığı ortaya çıktı.
Ersan coştu bir kere! 'double double' yaptıErsan coştu bir kere! 'double double' yaptıAmerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Ersan İlyasova, takımının Detroit Pistons'ı 115-108 yendiği karşılaşmada 13 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.
18'lik Berke'ye dünya devi talip oldu!18'lik Berke'ye dünya devi talip oldu!Altınordu'nun 18 yaşındaki genç kalecisi Berke, dünya devlerini peşine takmayı başardı. İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, Altınordu'nun 18 yaşındaki kalecisi Berke Özer'i kadrosuna katmak istiyor.
  • Yılın Sporcusu ödülleri sahiplerini buldu!05 Nisan 2018 Perşembe 11:40
  • Milano derbisinde neler kaçtı neler! Gülen yok05 Nisan 2018 Perşembe 11:40
  • Yıldırım: Bu ülkede başka türlü huzur bulamayız05 Nisan 2018 Perşembe 11:39
  • Muharrem Usta'dan adaylık açıklaması!05 Nisan 2018 Perşembe 11:38
  • Pınar Karşıyaka Final Four hayaline veda etti!05 Nisan 2018 Perşembe 11:37
  • Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu!05 Nisan 2018 Perşembe 11:37
  • Çağlar için flaş iddia! "Premier Lig'e gidiyor"05 Nisan 2018 Perşembe 11:36
  • G.Saray'a haber gönderdi! 'Beni alın'05 Nisan 2018 Perşembe 11:35
  • Anderson Talisca, İspanyol devini reddetti!05 Nisan 2018 Perşembe 11:35
  • Gönülleri fethetti! Cami yaptırıldığını duyunca...05 Nisan 2018 Perşembe 11:34
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri