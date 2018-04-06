Mohamed Salah'ın dikkat çeken karesi!

Bu sezon Premier Lig ekibi Liverpool ile tarihi bir sezon geçiren Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın Roma'da oynadığı dönemde çekilen bir fotoğraf karesi ortaya çıktı.

Mısırlı bir müslüman olan Salah, maç ve kamp seyahatlerinde Kur'an-ı Kerim'i yanından ayırmayan bir insan aynı zamanda. Gol sevinçlerinde secdeye gitmesiyle İngiltere'deki küçük çocukların fenomeni haline gelen Salah, büyük bir kesimi futboluyla ve kişiliğiyle etkiliyor.

Bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 43(lig, şampiyonlar ligi, kupa) maçta 38 gol atıp 13 de asist yapan Salah, İngiltere'de rekorları altüst ediyor.

Salah'ın bu formu, bazı İngiliz taraftarların 'Böyle devam ederse onun için Müslüman olurum' yorumlarını da beraberinde getirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE 1 MİLYON OY ALDI

Liverpool'da bu yıl sergilediği futbolla tüm dünyanın beğenisini kazanan Mohamed Salah, ülkesi Mısır'da aday olmadığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 1 milyonun üzerinde oy topladı.

Mısırlı vatandaşlar, Abdülfettah es-Sisi'nin yeniden seçildiği cumhurbaşkanlığı yarışında mevcut iki adayın isimlerinin üstünü çizerek oy pusulalarına Salah'ın adını yazdı.

UYUŞTURUCUYA KARŞI BÜYÜK SAVAŞÇI

Mohamed Salah, ülkesi Mısır'da 'uyuşturucudan uzak dur' isimli kampanyada görev almıştı. Salah'ın oynadığı kamu spotları sonrası ülkede rehabilitasyon merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %400 arttığı açıklandı.

'MÜSLÜMAN OLACAĞIM' TEZAHÜRATI

Liverpool taraftarı, Mısırlı yıldız için 'Onun için Müslüman olup bir camide oturacağım' sözlerini içeren bir tezahürat yapmıştı.

İşte o bestenin sözleri;

Mo Salah la la la la

Senin için yeterince iyiyse

Benim için de yeterince iyi

Birkaç gol daha atarsa

Ben de Müslüman olup

Bir camide oturacağım

Olmak istediğim yer orası